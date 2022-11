La dura crítica del ala evista: Arce dilata debate del censo para ocultar la corrupción, el narcotráfico y la fractura del MAS





07/11/2022 - 13:34:38

El Deber.- Se fractura el MAS. El ala evista del partido se fue en picada contra el Gobierno por el prolongado debate sobre la fecha del censo. El diputado Héctor Arce y otros legisladores del oficialismo cuestionaron al presidente Luis Arce por no asumir una decisión sobre la encuesta. “Este debate es insulso, ya son tres días en el tema del censo. Se está alargando para ocultar tres cosas del Gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca: quieren ocultar la corrupción, quieren ocultar las denuncias de narcotráfico y quieren minimizar esta fractura que hay MAS y en nuestras organizaciones”, afirmó el legislador. El diputado Arce sostuvo que, seguramente, surgirán cuestionamientos por esta postura, pero remarcó que “ya no es tiempo de estar callados”. “¡Ya no nos vamos a callar!”, insistió en el contexto de la fractura de la bancada del MAS en Diputados por la renovación de la directiva. Por su lado el diputado Gualberto Arispe, un dirigente del Trópico de Cochabamba cercano a Evo Morales, anticipó que tras la controversia interna la próxima legislatura, en la tercera en la era de Arce; las leyes, pero sobre todo los préstamos, serán seriamente evaluados. “Durante las dos gestiones anteriores, hemos sido soldados y yo como jefe de bancada he viabilizado leyes que nos enviaron desde el Órgano Ejecutivo; hemos actuado rápido y hemos enfrentado problemas con la oposición”, afirmó Arispe. Arispe fue jefe de bancada del oficialismo en la gestión 2021-2022 que concluirá este martes, cuando Arce presente su informe al Legislativo. El escenario es complejo porque en Santa Cruz se cumplen 17 días de paro por el censo en 2023 y la demanda se expandió a otras regiones. “Escuché que hay críticas y se mirará mejor por si algún crédito que vayamos a sacar, por ejemplo, para la construcción de carreteras. ‘Denunciamos corrupción, denunciamos desfalco y para qué vamos a aprobar para que otros roben’, ese es el concepto que escucho de otros colegas”, dijo el legislador. La pasada semana, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, demandó “seriedad” al Gobierno de Arce respecto al próximo censo de población y recordó que el Legislativo aprobó los recursos para que se haga ese operativo estadístico. “Como asambleístas cumplimos aprobando créditos de 100 y 40 millones de dólares de Fonplata y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el desarrollo del Censo en 2022”, recordó Rodríguez tras ser reelegido como presidente del Senado. El crédito para el censo fue sancionado por la Asamblea Legislativa el 7 de julio de este año sobre la base del Decreto 4546 que fijó el empadronamiento para dentro de una semana. Arce, tras una reunión con el Consejo Nacional Autonómico postergó el operativo hasta el 2024. Lo hizo el 13 de julio y la desición provocó el rechazo de Santa Cruz y otras regiones. El reclamo por adelantar el censo comenzó, precisamente, hace tres meses. El Gobierno ofreció adelantar la entrega de resultados para octubre de 2024 y el censo en abril de ese año, pero cuando hizo esa propuesta, el 22 octubre, un cabildo ya había exigido el censo para 2023.