Tarija, Cochabamba y La Paz se movilizan en apoyo a Santa Cruz, otras regiones se toman su tiempo





07/11/2022 - 13:27:38

Página Siete.- Tarija, La Paz y Cochabamba registran movilizaciones y huelgas de hambre en esta jornada, en apoyo a Santa Cruz que pide censo en 2023. Mientras que otras regiones como Potosí y sectores sociales del interior que habían anunciado paro indefinido y bloqueos a partir de este lunes, se toman su tiempo y anuncian que lo harán después del 10 de noviembre. En el caso de la región tarijeña, las actividades fueron suspendidas y sólo los mercados funcionaron hasta las 11.00, para que la población se abastezca en el inicio del paro indefinido para pedir la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023. En Cochabamba, cuatro cívicos de esa región ya cumplen la primera jornada de huelga de hambre, piquete instalado en la Iglesia San Francisco, en pleno centro cochabambino. Piden que el Gobierno “reflexione” y que el empadronamiento se realice el próximo año y no en 2024, reportó Opinión. En el caso de la ciudad de La Paz, los diputados Miguel Roca, Lissa Claros y María José Salazar, los tres de Comunidad Ciudadana (CC), ingresaron en huelga de hambre en instalaciones del Salón Multipropósito del nuevo edificio de la Asamblea, debido a que el Gobierno no define la fecha del censo en 2023. Anunciaron que en horas de la tarde se sumarán otros piquetes de huelga y en otras regiones del país. Para esta jornada, en horas de la tarde el vicerrector de la Universidad Autónoma René Gabriel Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, anunció que saldrán a marchar en las calles de Santa Cruz, departamento que acata su día 17 de paro indefinido. En Chuquisaca, el cívico Roger Amador informó que en la asamblea determinaron que no acatarán el paro indefinido, pero que apoyarán con marchas, aunque no precisó el día. Mientras que la Fundación Pro Vida Chuquisaca y la plataforma Censo 2023 convocaron a una nueva marcha para este lunes desde las 17:00. La concentración será en la plaza de El Reloj, barrio Obrero, reportó Correo del Sur. Desde Potosí la presidenta del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Roxana Graz, informó que la institución decidió postergar sumarse al paro nacional por el censo, y que acatarán la medidas después del 10 de noviembre, porque dentro de tres días se celebrará la efeméride departamental. “Según el consejo consultivo, las organizaciones han definido que es importante para los potosinos rendir pleitesía a nuestros protomártires y también que tenga que existir civismo; por eso, nuestras movilizaciones se iniciaran después de nuestra efeméride departamental”, sostuvo Graz, según ANF. En el caso de los cocaleros de los Yungas de La Paz, sin consenso y con pugnas internas entre federaciones regionales, decidieron suspender el bloqueo de caminos que debía comenzar este lunes en esa región. En cambio acordaron llevar a cabo una asamblea general. “Vamos a tener esta asamblea en Trinidad Pampa el 12 de noviembre, es una convocatoria a todos nuestros hermanos para que participen al 100% somos 43 mil socios a nivel de las tres provincias. Yo sé que ha habido diferencias, pero este es el momento de mostrar unidad, el Gobierno es nuestro enemigo, y no podemos estar pelando entre nosotros, el compromiso es que nos uniremos. Además tiene que ver con la aprehensión de otro de sus dirigentes”, dijo el dirigente del Consejo de Federaciones Campesinos de los Yungas (Cofecay), Carlos Choque, citado por ANF. El transporte pesado también había anunciado bloqueos y cierre de carreteras a partir de este lunes 7 de noviembre, pero se espera que se pronuncien en las siguientes horas.