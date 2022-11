Cartografía y cuestionario censal: Comisión Técnica divide su trabajo en dos mesas





07/11/2022 - 12:16:49

Pasada las 09.00 de este lunes, la Comisión Técnica restableció su trabajo con la conformación de dos espacios de trabajo para avanzar en el análisis de la Actualización Cartográfica Estadística (ACE) y el cuestionario censal. Así lo comunicó a La Razón Radio el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, quien sigue el trabajo de la comisión en instalaciones de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, en la ciudad de Trinidad, Beni. “Para ir avanzando en varios temas, hoy se hará no solamente la mesa técnica sino se hará (un espacio para ver) temas específicos para poder ir avanzando y no estancarnos”, dijo. Precisó que continuará con el análisis del desarrollo de la Actualización Cartográfica Estadística (ACE) y cuyo debate se centra en cómo reducir los tiempos para su conclusión. La ACE es parte de la fase pre-censal, donde actualizadores con el uniforme del INE recorren toda Bolivia para establecer cuántas viviendas hay en cada manzana o comunidad del país y en función a esa información determinar el número de boletas censales y censistas necesarios para el día del Censo. En tanto, la otra instancia analizará el desarrollo de la encuesta censal que se empleará el día del Censo de Población y Vivienda. Ruiz precisó que a la 15.00 horas se conocerán los resultados de estas mesas. El trabajo de la Comisión tiene como base la propuesta del INE que es la única que “está completa” respecto a las otras que se presentaron, entre ellas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y de las alcaldías de La Paz y de Santa Cruz. “Se está demostrando la importancia del trabajo del Instituto Nacional de Estadística, hay representantes que han destacado la robustez y la calidad de la propuesta porque ahora que la están mirando a mayor detalle la propuesta contempla todos los aspectos tanto de tiempo como de presupuesto y logística tomando las recomendaciones internacionales”, indicó. Los delegados de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno realizaron la presentación de su propuesta, al igual que la Asociación de Municipios del Departamento de La Paz y las autonomías indígena originario campesino. Luego de ellos se ingresó a la etapa de evaluación y análisis del cronograma de actividades propuesto por el INE y se llegó a superar las 350 tareas de un total de 700. Sin embargo, el domingo el trabajo no avanzó, pues el debate se centró en la Actualización Cartográfica Estadística que, de acuerdo con el INE, tiene un avance del 29% a escala nacional.