Evo insta a mesa técnica dejar el cálculo político; Mesa pide a Arce no dilatar con reuniones insulsas





07/11/2022 - 11:52:50

Página Siete.- El paro indefinido continúa, las medidas de presión se extienden a otras regiones y la mesa técnica, de donde debe surgir la fecha para el censo, no parece terminar de convencer a algunos actores. Uno de ellos es el expresidente Carlos Mesa, quien calificó el encuentro que se lleva a cabo en Trinidad como “reunión insulsa”. “Desistir del objetivo político y ceder cuando el pueblo tiene la razón, Presidente Arce, no es mostrar debilidad, es tener sentido de Estado y vocación de paz. No dilate más con reuniones insulsas y distractivas esta crisis que causa tanto daño. De usted depende. Censo 2023”, escribió ayer el jefe de Comunidad Ciudadana en sus redes sociales. Al respecto también se manifestó el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, quien llamó a los miembros de la mesa técnica a dejar “el cálculo político y la mezquindad”. “Pido a los responsables y participantes de la ‘mesa técnica‘ instalada en Trinidad para definir la fecha del censo, pensar y considerar la situación desesperante por la que atraviesan nuestras hermanas y hermanos que se ven impedidos de trabajar normalmente desde hace tantos días”, publicó el exmandatario este lunes. “Nuestro pueblo espera que dejen el cálculo político y la mezquindad a un lado y se den cuenta de que el daño a la economía del país puede ser irreversible si no encuentran soluciones ni asumen decisiones. Pedimos actuar con conciencia y responsabilidad antes de que sea muy tarde”, agregó. Casi a medianoche de ayer, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, anunció un nuevo cuarto intermedio en las mesas técnicas del censo y se espera que la actividad se retome en el transcurso de esta mañana. Paralelamente, diferentes sectores anunciaron movilizaciones en algunos departamentos para respaldar el pedido de que el empadronamiento se realice el próximo año. Santa Cruz cumple este lunes 17 días de paro indefinido por la misma solicitud.