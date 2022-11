Hurgarse la nariz podría aumentar el riesgo de demencia





07/11/2022 - 11:33:50

Infobae.- Un nuevo estudio publicado en la revista Scientific Reports sugiere que hurgarse la nariz puede aumentar el riesgo de demencia. Es que al dañar el interior de las fosas nasales se crea un atajo para que las bacterias se filtren en la sangre y viajen directamente al cerebro. Los investigadores analizaron lo que ocurre cuando el nervio que conecta la nariz con el cerebro se expone a la Chlamydia pneumoniae, un virus normalmente inofensivo que causa problemas en los senos nasales. El estudio, realizado en ratones, encontró niveles detectables de la bacteria en el cerebro en 72 horas. En el plazo de un mes, los roedores desarrollaron cúmulos de una placa proteica relacionada con el Alzheimer. El autor principal del estudio, el profesor James St. John, de la Universidad de Griffith (Australia), declaró: “Somos los primeros en demostrar que la Chlamydia pneumoniae puede subir directamente por la nariz hasta el cerebro, donde puede desencadenar patologías parecidas a la enfermedad de Alzheimer”. Se calcula que 55 millones de personas viven con demencias en el mundo, y que ese número aumentará a 139 millones para el año 2050, según una estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las causas del Alzheimer siguen siendo desconocidas, pero la obesidad, la mala alimentación, la soledad y la falta de sueño son algunos de los muchos factores del estilo de vida relacionados con la enfermedad. El equipo de la Universidad de Griffith expuso a los roedores a la Chlamydia pneumoniae a través de su canal olfativo. Esta es la vía entre el cerebro y la nariz, y la forma más rápida de que un invasor del exterior llegue al sistema nervioso central. La ameba devoradora de cerebros, altamente mortal, entre otras bacterias peligrosas, también entra en el cuerpo y causa daños a través de esta vía. Se eligieron ratones para la investigación porque su sistema olfativo funciona y está estructurado de forma similar al de los humanos. “Vimos que esto ocurría en un modelo de ratón, y las pruebas son potencialmente aterradoras también para los humanos”, añadió St. John. La Chlamydia pneumoniae es una bacteria común que causa neumonía, dolores de garganta, infecciones de oído, sinusitis y otros problemas relacionados con los senos nasales cuando una persona está infectada. Puede propagarse a través de gotitas respiratorias y viajar de huésped a huésped a través del aire. Sin embargo, el cuerpo tiene algunos mecanismos incorporados para evitar que la bacteria entre en el cerebro, como los pelos y la mucosidad de la nariz que sirven de barrera natural. Cuando una persona se hurga la nariz, elimina algunas de esas defensas naturales. El profesor St. John, coautor del estudio y director del Centro de Neurobiología e Investigación de Células Madre de la universidad, añadió: “Hurgarse la nariz y arrancarse los pelos de la nariz no es una buena idea. No queremos dañar el interior de la nariz, y hurgarse y arrancarse los pelos puede hacerlo. Si dañamos el revestimiento de la nariz, podemos aumentar la cantidad de bacterias que pueden subir al cerebro”. En el estudio, los ratones a los que se les implantó la bacteria en los nervios olfativos tenían el cerebro infectado en 72 horas. Esto significa que la bacteria pudo atravesar la “barrera hematoencefálica”, la última defensa inmunitaria del sistema nervioso central del organismo. Los ratones infectados también mostraron daños en las vías neuronales de su cerebro que podrían afectar a su función cognitiva, junto con el desarrollo temprano de Alzheimer en 28 días. También se detectó la formación de placas de beta amiloide en el cerebro de los ratones. Se cree que la bacteria desencadena la formación de toxinas en el cerebro. Una de las principales teorías sobre el desarrollo del Alzheimer está vinculada al desarrollo de esta placa. Los grumos bloquean e interrumpen la comunicación entre las neuronas y otras funciones celulares. Los científicos de todo el mundo no han podido demostrar que estas placas sean el centro de la formación de la enfermedad. Un estudio clave de la Universidad de Minnesota de 2006, que relacionaba las placas con el Alzheimer, también se retractó este verano tras revelarse que los resultados estaban manipulados. Aun así, los investigadores de la Universidad de Griffith tienen la esperanza de haber encontrado un posible origen de la formación de esta desconcertante enfermedad. También pueden haber descubierto que los sistemas de defensa inherentes a la nariz son más valiosos para el cerebro de lo que se creía. St. John afirmó que su equipo “tiene que hacer este estudio en humanos y confirmar si la misma vía funciona de la misma manera”. “Es una investigación que ha sido propuesta por mucha gente, pero que aún no se ha completado. Lo que sí sabemos es que estas mismas bacterias están presentes en los humanos, pero no hemos averiguado cómo llegan a ellas”, concluyó.