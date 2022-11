El análisis técnico para definir la fecha del Censo tardará unos cinco días





07/11/2022 - 09:39:40

La Razón.- Tras la segunda jornada de diálogo, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, dijo que el análisis de la mesa técnica por el Censo puede extenderse hasta cinco días. En la segunda jornada de trabajo los asistentes continuaron el análisis sobre la actividad 350, de la actualización cartográfica, «la que más tiempo lleva». “La actualización cartográfica es uno de los pilares del censo, entonces no podríamos dar un tiempo, sin embargo, los que hemos venido sabíamos que este trabajo iba a ser de unos cuatro o cinco días”, dijo en conferencia de prensa. Detalló que en la primera jornada se presentaron seis propuestas técnicas, pero ahora el análisis se centra en la del Instituto Nacional de Estadística (INE). “Se está trabajando en torno a la propuesta del Gobierno, porque las otras propuestas no han llegado a ese detalle”, agregó.



Ante la ratificación de un paro indefinido en Santa Cruz, impulsado por el Comité Interinstitucional, Ruiz llamó a los cívicos a unir esfuerzos en torno al análisis técnico y no a movilizaciones sociales. “Esperemos que nadie se levante de la mesa, porque es un trabajo que va a tomar tiempo”, dijo el viceministro Ruiz. El debate por la fecha del Censo comenzó la noche del viernes, cuando se cumplían 14 días de paro en rechazo del Censo en 2024. La paralización de actividades en ese departamento cumple este lunes su decimoséptimo día. El Comité Interinstitucional defiende le empadronamiento nacional en 2023.