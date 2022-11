Se abren varios frentes de protestas contra el Gobierno desde este lunes, la principal demanda es el censo en 2023





07/11/2022 - 09:36:40

El Deber.- Al concluir el tercer domingo del paro indefinido en el departamento de Santa Cruz, todo parece indicar que se cierra una etapa y se abre un nuevo frente en la demanda por el Censo en 2023. Tras 16 jornadas de protesta en territorio cruceño, a partir de este lunes 7 de noviembre se vislumbra que las acciones pasarán al plano nacional con el anuncio de diversas medidas en las otras regiones. El Consejo Nacional en Defensa de la Democracia (Conade), los comités cívicos, las plataformas ciudadanas del país, el trasporte pesado, los cocaleros de Yungas y el Colegio Médico de Bolivia son algunos de los sectores que se incorporarán a las movilizaciones nacionales con paros, huelgas de hambre y bloqueo de carreteras. El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, culpa al Gobierno por la escalada de movilizaciones anunciadas. La poca predisposición mostrada por el ejecutivo para solucionar el conflicto y la demanda de la región, que pide el censo nacional para el año 2023, hace que el resto del país se sume a las movilizaciones. “No es un capricho, es un pedido de la gente. El Gobierno ha demostrado que no tiene voluntad, hemos sido claros desde un principio, no vamos a levantar las medidas hasta que no tengamos el censo en 2023. El mandato del cabildo ha sido un paro indefinido y ahora el país entra en un paro a escala nacional. Lo que pase de aquí en adelante es única y exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional”, sentenció Camacho. Regiones El Conade anunció que saldrán a las calles a partir de hoy. El representante del Consejo, Manuel Morales, ratificó que este lunes se instalarán varios piquetes de huelga de hambre en la ciudad de La Paz ante la falta de atención por parte del Gobierno. Por su lado, Lizeth Beramendi, dirigente del Conade ratificó la medida que será replicada en varias regiones con el respaldo de bloqueos. “Las medidas de bloqueos se van a radicalizar, en Cochabamba se instalarán piquetes de huelgas de hambre, masificando los puntos de protesta ciudadana. La población quiere entrar a un paro. Los transportistas pesados han anunciado que harán toma de las carreteras y el transporte urbano a nivel nacional también se ha pronunciado dando un plazo perentorio hasta el fin de semana”, señaló Beramendi. Por su parte, Apolinar Rivera, presidente del Comité Cívico de Cochabamba, afirmó que están preparados para sumarse a las medidas con una huelga desde este lunes. El pedido de censo para 2023 se constituye en la principal demanda de los cívicos cochabambinos, además del levantamiento del cerco a Santa Cruz y la pacificación del país en general. Rivera justificó la huelga en lugar del paro al indicar que ese fue el pedido de diversos sectores del departamento, entre ellos los transportistas, los gremiales, los empresarios y la Central Obrera Departamental (COD). Justifica la posición de instalar piquetes de huelguistas ante la difícil situación económica que atraviesa el departamento. Además, valora la medida como adecuada por el momento. “No significa que no estemos de acuerdo con las otras medidas, consideramos adecuada esta medida extrema de la huelga de hambre. Seguramente, de no haber solución a nuestras demandas, luego de nuestra reunión del martes, veremos la manera de masificar la huelga con nuevos piquetes”, dijo Rivera. Anticipó que serán cuatro los dirigentes quienes iniciarán la huelga en Cochabamba, en un lugar que no ha sido especificado. Asimismo, el comité de movilizaciones del Comité Pro Intereses de Tarija confirmó el inicio de un paro indefinido con bloqueo de carreteras a partir de este lunes para exigir al Gobierno Censo en 2023. “Los mercados funcionarán desde las cinco de la mañana hasta horas 10:00 a objeto que las familias se aprovisionen de los artículos de primera necesidad. Los servicios de salud funcionarán con emergencia en los diferentes centros de salud, de primero, segundo y tercer nivel”, señala parte del comunicado del Comité Cívico de Tarija. Roberto Márquez, del comité de movilizaciones, aseguró que el sector de transporte, salud, juntas vecinales, gremiales y universitarios, están apoyando la medida. Asimismo, informó que los municipios de Padcaya, Yacuiba, Villa Montes y Bermejo acatarán el paro. Mientras tanto, Guido Calcina, representante del bloque de jóvenes Profesionales Independientes de El Alto, adelantó una manifestación escalonada desde este lunes en la población paceña. Luego de haber organizado la recolección de firmas exigiendo al Gobierno Censo en 2023, Calcina expresó que llegó la hora de tomar nuevas acciones. “Si el Gobierno no tiene una postura definida se tendrá que atener a las consecuencias. Después de Santa Cruz, El Alto es el que más se beneficia si el censo se realiza en 2023. Con el paro en Santa Cruz se está asfixiando la economía de las familias alteñas, entonces, la lucha por el censo es una lucha a nivel nacional”, aseveró Calcina. A su vez, la presidenta del Comité Cívico de Oruro, Rosario Sandalio, confirmó que a partir de este lunes se llevarán a cabo varias medidas de presión, como marchas y bloqueos de vías, dando cumplimiento a la convocatoria efectuada por los dirigentes cívicos del país. Sandalio adelantó que se están coordinando las medidas con diferentes sectores. El presidente del Comité Cívico de Beni, Hugo Aponte, indicó que se mantiene una vigilia en las afueras de la universidad beniana hasta que las mesas técnicas fijen una fecha para el censo. Asimismo, ratificó que el departamento se suma a las medidas de protesta con un bloqueo de caminos desde las 00:00 horas de este lunes. “El paro cívico, convocado por el Conade, se ratifica, pero nosotros solo iremos a un bloqueo de carreteras en el departamento del Beni, con el apoyo del sector transporte, los médicos y las diversas federaciones del departamento”, mencionó Aponte. En La Paz se descartó asumir medidas de presión, según dijo el alcalde de la sede de Gobierno, Iván Arias. Chuquisaca y Pando no determinaron protestas. Otros sectores Tras un ampliado, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia anunció el inicio de un paro a escala nacional desde este lunes. La medida surge luego del plazo de 72 horas que dieron al Gobierno y a los cívicos de Santa Cruz para solucionar el conflicto por el censo. Por su parte, Héctor Mercado, dirigente del transporte de Cochabamba, señaló que desde mañana habrá paro con bloqueo de carreteras en todo el territorio nacional. Mercado expresó que los transportistas se ven obligados tomar esta medida porque el paro Santa Cruz “los perjudica totalmente, ya que desde allí sale toda la carga para el país”. Otro sector movilizado es la Cámara de Transporte Pesado Internacional, que anuncia bloqueos en las carreteras para exigir al Gobierno la pronta solución al paro cruceño. El Sistema Universitario Nacional convoca a una gran marcha a partir de las 16:00 de este lunes con el fin de exigir al Gobierno que fije una fecha para el censo en 2023. El vicerrector de la Uagrm, Reineirio Vargas, adelantó que la marcha será a escala departamental con las 12 facultades e invita a la población a sumarse a esta acción. Los marchistas partirán desde la avenida Busch, continuará por todo el segundo anillo hasta el altar papal de la avenida Monseñor Rivero. El Colegio Médico de Bolivia confirmó que este martes 8 de noviembre se sumará a las medidas de presión con un paro de actividades. El sector expresó su apoyo a las movilizaciones que piden que el censo se realice en 2023. “Esta decisión es asumida en exigencia al respeto a la vida, democracia, apoyo al pueblo cruceño y la realización del consenso por el futuro de Bolivia”, afirmó el secretario general del colegio, Freddy Fernández. La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) anunció el bloqueo de caminos en La Paz para este lunes exigiendo la liberación de sus detenidos. Asimismo, indicaron que también reclamarán la realización del censo para 2023. “Estamos dando el apoyo rotundo para que se lleve el censo en 2023. Estamos viendo que nuestros hermanos de diferentes sectores de Santa Cruz y otros departamentos están sufriendo una arremetida”, señala el comunicado de la Federación de Chulumani.