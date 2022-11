Suman propuestas para censo 2023 y Gobierno descalifica a 2 regiones





07/11/2022 - 09:31:13

Página Siete.- Santa Cruz y La Paz aseguran que el censo puede realizarse en 2023 reduciendo algunos tiempos propuestos por el instituto Nacional de Estadística (INE), pero el Gobierno descartó estas ideas e incluso acusó al movimiento cívico de intentar derrocar la presidencia a Luis Arce. En cambio, organizaciones afines al MAS levantaron el bloqueo en Pailón, el último punto del cerco cruceño. “Hay actividades que se las puede ajustar y que podemos llegar a realizar el censo en diciembre de 2023. Creo que esa es la propuesta más sólida que se tiene hasta el momento”, declaró el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández. La observación la lanzó ayer cuando se cumplió el segundo día de debate técnico en la Universidad Autónoma José Ballivián de la ciudad de Trinidad. En ese encuentro se están analizando cada una de las 700 actividades que lleva adelante el INE a fin de definir una fecha para esta consulta nacional. Fernández dijo que los gobiernos municipales expresaron su plena predisposición para colaborar con la logística u otros requerimientos a fin de llegar a diciembre de 2023. Advirtió que ya no se puede seguir dilatando el conflicto porque ello afecta aún más los plazos para el censo. Mientras tanto, el alcalde Iván Arias cuestionó al personal del INE, que se mostró “muy cerrado”, con relación a su cronograma. “La evaluación que tenemos hasta ahora: un ministro de Planificación (Sergio Cusicanqui) dispuesto a escuchar, un INE muy cerrado, no quiere hacer ajustes a su cronograma, que se puede hacer, pero lo vemos muy cerrado”. “Estamos demostrando que se puede acortar plazos; de que se puede hacer tranquilamente y llegar al 2023, acortando procesos, sacando normativas especiales, dado que esto es una prioridad nacional. Si es que hay voluntad, creo que podemos llegar a buen puerto. Eso estamos demostrando y vamos a seguir trabajando”, dijo Arias. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, respondió que la mesa técnica está trabajando sobre la base del cronograma del INE. “Hasta el momento, no hemos tenido una demostración de la factibilidad de llevar adelante un censo en 2023 (...) y en ese marco vamos a seguir revisando y escuchando más propuestas y profundizar en el cronograma”. El viceministro David Guachalla, aún más duro, dijo que “hasta el momento no se demostró que el censo se pueda adelantar. Por tanto, seguimos trabajando de manera técnica para seguir con estos intercambios y construir la fecha”. El rector de la universidad cruceña, Vicente Cuéllar, acusó al Gobierno de negarse a entregar la propuesta técnica “en físico”. “Las palabras del viceministro son irresponsables. Bien sabe que en este momento recién están exponiendo su propuesta. Parece ser que están tomando una postura política y están tratando de evitar que concluya el debate técnico por el cual venimos a esta reunión”, apuntó. El vocero presidencial, Jorge Richter, denunció que intentan derrocar al Gobierno. “Están midiendo y probando si por el paro, la exacerbación de las diferencia del país, de la desestabilización, la inestabilidad política de la confrontación y profundización de la animadversión de grupos sociales pueden ellos subvertir el orden constitucional, como en 2019”. El expresidente Evo Morales le respondió “no magnificar la situación”. “Reitero lo que compartí en reuniones con nuestros hermanos, presidente @LuchoXBolivia y vicepresidente @LaramaDavid: no creo que haya golpe de Estado. Lo que sí advertimos es que algún sector del gobierno está aliado con los golpistas. No magnifiquemos la situación, por favor” (sic) escribió en su cuenta oficial en Twitter. Anoche, el presidente del Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo, sentenció que el paro cívico continuará. “El Gobierno tenía la obligación de darle a la población un censo en 2022 y no habla con claridad, está mintiendo al país. Tiene a sus ministros y voceros engañando, contando mentiras a todos los bolivianos. Es lamentable toda la falsa información y quieren desacreditar el trabajo que hizo Santa Cruz”. Además, las organizaciones sociales que cercaban a Santa Cruz levantaron su medida de presión y decidieron declarar un cuarto intermedio hasta el miércoles, a la espera de la mesa técnica que se desarrolla en Trinidad.