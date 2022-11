Cívicos de Tarija presionan por el Censo en 2023 con un paro nacional





07/11/2022 - 09:22:47

El País.- Diferentes sectores atendieron el llamado del Comité de Movilizaciones del Comité Pro Intereses de Tarija y desde este lunes se plegan a la medida del paro cívico movilizado e indefinido determinado a nivel nacional. Una medida que se toma para presionar a la mesa técnica reunida en la ciudad de Trinidad y que desde el sábado analiza técnicamente la planificación del Censo de Población y Vivienda para fijarlo en una fecha definitiva. Antes de esa reunión, durante dos semanas Santa Cruz ha estado paralizada por la exigencia cívica de que el mismo se realice en el año 2023, un pedido que es compartido por gran parte de las instituciones subnacionales y rechazado por el Gobierno Nacional, que hace cinco meses aseguraba que estaba todo listo para que se ejecutara el 16 de noviembre de 2022 y ahora no lo ve viable hasta 2024. Cabe señalar que el Gobierno se ha comprometido a aplicar sus resultados ya en octubre de 2024, es decir, la redistribución de recursos de coparticipación tributaria y el ajuste de curules en el Tribunal Supremo Electoral, sin embargo este compromiso no ha sido suficiente para levantar las medidas de presión. Movilización en Tarija El presidente del comité de movilizaciones del Comité Cívico tarijeño, Roberto Márquez, confirmó la movilización departamental y puntualizó tres aspectos: Que la recolecciónde basura por parte de la Entidad Municipal de Aseo (EMAT) se realizará entre las 2.00 y las 8.00 de la mañana mientras duren las movilizaciones. Que los mercados municipales estarán abiertos entre las 5.00 y las 10.00 de la mañana para garantizar el abastecimiento de las familias. Que los servicios médicos de emergencia seguirán atendiendo con normalidad las 24 hora del día. Márquez también aseguró que el sector de transporte, salud, juntas vecinales, gremiales, universitarios, están apoyando la medida. Asimismo, informó que los municipios de Padcaya, Yacuiba, Villa Montes y Bermejo acatarán el paro. Algunos sectores salieron a negar a Márquez, como en el caso de la Federación Gremial, que rechaza el paro y otros, como el sector transporte, esperará a ver la evolución de los acontecimientos para determinar su participación, pero en principio retirará unidades de la calle. En el caso de la Educación, el Director Departamental, Pedro Ordoñez, negó que se vayan a interrumpir las clases en la víspera del cierre de gestión, aunque el Magisterio tomará determinaciones este mismo lunes. El ajuste poblacional del Censo tendrá efectos específicos sobre la distribución de maestros. En el caso de la Universidad, el Rector Eduardo Cortez no prevé un cierre institucional, pero los docentes se reúnen hoy lunes a las 8.30 para analizar los pasos a dar. Cabe señalar que en el Movimiento Al Socialismo (MAS) se ha instruido un cuarto intermedio en sus propias movilizaciones a la espera de las determinaciones de la mesa técnica, por lo que no se prevén enfrentamientos.