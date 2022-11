Santa Cruz ingresa al 17 día de paro con apoyo nacional en la demanda de censo en 2023





07/11/2022 - 09:13:38

El Deber.- Santa Cruz inicia su 17 jornada de paro indefinido en demanda de censo en 2023 con apoyo nacional, ya que desde este lunes (7 de noviembre) varias regiones del país se suman a las movilizaciones con paros, huelgas de hambre y bloqueo de carreteras. Mientras tanto, en Trinidad (Beni) la mesa técnica que definirá la fecha de la encuesta podría demorar hasta cinco días más, aunque ya el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, se adelantó y señaló a Santa Cruz de no haber “demostrado la factibilidad de realizar el censo en el año 2023”. Roxana Graz, presidenta del Comité Cívico Potosino (Comcipo), en contacto con EL DEBER, aseguró que desde hoy (lunes) se inician movilizaciones en Tarija, Beni, Pando, Cochabamba, Oruro, La Paz y Chuquisaca. Aclaró que su departamento se sumará a la protesta nacional luego de su aniversario cívico, que se conmemora el 10 de noviembre, y una vez concluya la Feria Internacional de Potosí (Feipobol), que se prolongará hasta el 13 de noviembre. “Cada departamento tiene sus pedidos regionales por la poca capacidad de gestión del Gobierno. Nosotros en Potosí estamos pidiendo censo, pero nuestro mayor problema es el litio, tener un proyecto de ley de evaporíticos, mayores regalías para el departamento, políticas de protección al Cerro Rico, entre otras cosas”, señaló Graz. Asimismo, considera que la mesa técnica que se desarrolla en Trinidad es una “acción dilatoria” del Gobierno, que ya no tendría argumentos para sustentar su postura de censo en 2024. “El Gobierno siempre ha jugado a dilatar toda posibilidad de solución rápida, pero no se da cuenta que se le va a escapar de las manos y toda Bolivia se va a sumar a la lucha porque el pueblo está apretado por el estómago y va a salir a exigir una pronta solución”, advirtió. En Tarija, desde la medianoche del domingo, la población acata un paro indefinido con bloqueo de carreteras para exigir al Gobierno la encuesta nacional en 2023. En las primeras horas de este lunes se pudo observar poco movimiento vehicular y peatonal en las calles, pese a que hay un horario de abastecimiento permitido desde las cinco de la mañana hasta las 10:00. Por su lado, Manuel Morales, representante del Conade de La Paz, ratificó que desde este lunes se instalarán varios piquetes de huelga en la ciudad maravilla ante la falta de atención por parte del Gobierno a la demanda de censo en 2023. También afirmó que se exige la libertad de las personas injustamente detenidas de Adepcoca y en los enfrentamientos en Santa Cruz y la libertad de los perseguidos políticos. La Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), que había anunciado el bloqueo de caminos en La Paz para este lunes exigiendo la liberación de sus detenidos y la realización del censo para 2023, suspendieron la medida hasta nuevo aviso. Eduardo Mamani, representante del Comité de Defensa, indicó que este sábado 12 de noviembre se llevará a cabo una asamblea en los Yungas para definir los pasos a seguir. Adelantó que se baraja iniciar un cerco al departamento paceño. A su vez, Apolinar Rivera, presidente del Comité Cívico de Cochabamba, afirmó que están preparados para sumarse a las medidas con una huelga desde este lunes. La presidenta del Comité Cívico de Oruro, Rosario Sandalio, también confirmó que a partir de este lunes se llevarán a cabo varias medidas de presión, como marchas y bloqueos de vías, dando cumplimiento a la convocatoria efectuada por los dirigentes cívicos del país. Sandalio adelantó que se están coordinando las medidas con diferentes sectores. El presidente del Comité Cívico de Beni, Hugo Aponte, indicó que se mantiene una vigilia en las afueras de la universidad beniana hasta que las mesas técnicas fijen una fecha para el censo. Asimismo, ratificó que el departamento se suma a las medidas de protesta con un bloqueo de caminos desde de este lunes. En Santa Cruz, el departamento que lidera la protesta y que este lunes cumple 17 días de paro indefinido, la gente se mantiene firme en las calles. El gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, dejó en claro que el paro indefinido continúa mientras que no salga humo blanco. “Con el paro nacional nosotros también vamos a seguir porque estamos por una causa contra un Gobierno abusivo que ha cambiado la fecha del censo”, expresó Camacho.