Camacho y Calvo le dicen a Arce que está en sus manos levantar el paro indefinido





07/11/2022 - 09:00:24

El gobernador Luis Fernando Camacho y el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, en contacto con la prensa, coincidieron en que el Gobierno busca cansar a la población que acata el paro indefinido y a la comisión técnica que se encuentra reunido con ellos en la ciudad de Trinidad, ya que se resiste a escuchar la propuesta planteada que demuestra que el Censo se puede realizar en 2023. “Es una mentira esas mesas técnicas, el Gobierno está jugando con el sacrificio de la gente que está en la calle y con la comisión que ha presentado un trabajo bien elaborado, a comparación del INE que ha tenido más de un año y solo ha elaborado unas hojas que no dice nada. El Gobierno le está mintiendo al país, todo lo que está viviendo el país es por culpa del Gobierno, culpa del INE y la incapacidad de sus ministros”, señaló Calvo. Con relación a las movilizaciones que se realizarán a partir de este lunes en todo el país, el líder cívico le dijo al presidente Luis Arce que está en sus manos la desactivación de todas las protestas y devolverle la tranquilidad al país con la aprobación de que el Censo se realice en 2023, como lo ha sustentado la comisión técnica de Santa Cruz. Por otra parte, el gobernador Camacho reiteró que el Gobierno no tiene la predisposición de solucionar el tema y se aferran a engañar a la población boliviana al desacreditar la propuesta técnica planteada por el Comité Interinstitucional de Santa Cruz. “Decirle a nuestro pueblo que esté firme, que esta lucha es por nuestros hijos y por nuestros nietos, pero esta protesta no es solo por Santa Cruz, es por todo Bolivia, pedimos a nuestra gente que esté firme, falta poco para que obtengamos la victoria, no perdamos las esperanzas, debemos estar en las calles para hacernos escuchar”, agregó Camacho. Para concluir, Camacho coincidió con Calvo al señalar que está en manos del presidente Arce que el paro indefinido se levante, caso contrario la movilización, que mañana inicia en todo el país, continúen.