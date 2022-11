Renovadores no asistirán a sesión convocada por Mamani y este lunes tomarán oficinas





06/11/2022 - 18:29:33

Página Siete.- El bloque de los denominados “renovadores” del Movimiento al Socialismo (MAS) dio a conocer que no asistirá a la sesión convocada para este lunes por el presidente saliente de Diputados, Freddy Mamani. Además, adelantó que mañana harán la toma de las oficinas correspondientes a la nueva directiva, encabezada por Jerges Mercado en la presidencia “A la convocatoria de Freddy Mamani mañana no va a asistir la bancada del MAS, nosotros tenemos un presidente electo y estamos esperando al primer llamado de nuestro Presidente (Luis Arce) para coordinar el informe de gestión el día martes. (...) Mañana asume nuestro presidente de la Cámara de Diputados las oficinas, las instalaciones administrativas”, dijo el diputado Rolando Cuéllar. El viernes en la tarde la facción de los “renovadoras”, junto con diputados de Comunidad Ciudadana y Creemos, decidió reinstalar la sesión para elegir la directiva. De este concilio salió electo como presidente de la Cámara baja Mercado, con observaciones de los denominados evistas. Mamani convocó a sesión para mañana en la tarde, sin embargo el bloque allegado al Gobierno descartó asistir a esa convocatoria. Asimismo, Cuéllar criticó al titular saliente de Diputados, puesto que supuestamente habría seguido la orden de Evo Morales para llamar a cuarto intermedio y no se renueve la directiva de esa instancia camaral. El jefe de bancada, Andrés Flores, cuestionó el reclamo de sus colegas de la otra facción de la sigla. Recordó que ellos participaron en la reunión donde se definió que Mercado asuma la presidencia y además estuvieron de acuerdo. “Nos quieren meter a dedo quien va a ser el presidente de la Cámara de Diputados, yo creo que estamos en las democracia, estamos practicando la democracia y profundizando la democracia en el MAS”, señaló.