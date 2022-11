Ministro asegura que hasta el momento no se demostró la factibilidad de realizar el Censo en 2023





06/11/2022 - 18:19:31

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, informó este domingo que, ante la Comisión Técnica que se instaló en Trinidad, hasta el momento no se demostró la factibilidad de realizar el Censo de Población y Vivienda en 2023. En conferencia de prensa desde la ciudad de Trinidad, la autoridad gubernamental indicó que la Comisión Técnica continúa trabajando en el marco del cronograma del Instituto Nacional de Estadística (INE). “El día de ayer los que han realizado las presentaciones nos han dicho que en la discusión de las actividades nos iban a demostrar la factibilidad de sus propuestas, (pero) hasta el momento no se ha podido demostrar la factibilidad de poder realizar el Censo en 2023”, dijo. Señaló que se continuará revisando las actividades censales con miras a definir la fecha del empadronamiento nacional y se espera escuchar más argumentos para profundizar el análisis del cronograma censal. “Transmitirles el compromiso que tiene la Comisión Técnica para continuar trabajando y de esa manera buscar el nuevo cronograma, la fecha definitiva del día del empadronamiento y de esa manera dar tranquilidad a las familias bolivianas”, sostuvo. El ministro expresó que valora el compromiso de los equipos acreditados, que son más de 40, para la Comisión Técnica que trabaja arduamente con la finalidad de brindar una respuesta sólida y contundente al pueblo boliviano. “Esperamos continuar con este trabajo que lo venimos realizando de manera técnica, estamos avanzando con la revisión de cronograma y esperamos que este trabajo continue de esa manera”, afirmó. Destacó que la Comisión Técnica desarrolla su trabajo en un ambiente de respeto y pidió que no exista ningún abandono por ninguno de los equipos técnicos que están acreditados en este momento. “El dejar el trabajo de esta Comisión Técnica va a significar darle la espalda al pueblo boliviano que en este momento busca retomar la tranquilidad y la certidumbre que tanto nos están demandando”, añadió.