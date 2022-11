Santa Cruz rechaza declaraciones de Viceministro y ve que Gobierno busca cerrar la mesa técnica





06/11/2022 - 18:17:19

Correo del Sur.- El Comité Interinstitucional de Santa Cruz rechazó las declaraciones del viceministro de Planificación, David Guachalla, quien afirmó que la propuesta de Censo en 2023 no tiene “viabilidad técnica”, por lo que en la mesa técnica se trabaja sobre la base del planteamiento del Instituto Nacional de Estadística (INE) de realizar el empadronamiento en 2024. El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, calificó las declaraciones de Guachalla como “irresponsables”, porque está saltando las etapas de la reunión técnica, ya que “recién están exponiendo su propuesta, todavía no se ingresó al debate técnico”. Denunció que, con estas declaraciones, “pareciera que (el Gobierno) está tomando una postura política” y, además, “están tratando de evitar que se concluya el debate técnico”. Cuéllar reiteró su pedido de documentación impresa sobre el cronograma y la propuesta del INE para el proceso censal, a lo que se sumó el asesor del Comité cruceño, José Luis Santistevan, quien pidió que la reunión se transmita por los medios de comunicación para conocer si la propuesta de Santa Cruz tiene o no sustento técnico. Por su parte, Rubén Peña, representante de la Gobernación de Santa Cruz, destacó que la información que está presentando el INE, “las famosas 700 actividades”, es una “información novedosa”, debido a que se expone por primera vez, pese a que era solicitada desde hace varios meses. Denunció que el Gobierno “insiste en minimizar las propuestas” que plantean Censo en 2023 y afirmó que, en la revisión de la actualización cartográfica estadística en la que se encuentra la reunión técnica, Santa Cruz propone “reducir tiempos” con la inversión de más recursos para la logística y una voluntad política. Sobre la actualización cartográfica, el delegado técnico de la Uagrm, Jorge Akamine, indicó que se trata del “cuello de botella” que si se logra destrabar se podrá llegar a una solución del conflicto. También apuntó que Santa Cruz todavía no tuvo “el escenario para profundizar nuestra propuesta”, por lo que coincidió con Cuéllar, al indicar que el Gobierno está saltando etapas sin haber concluido la exposición del cronograma y los avances del INE. La reunión técnica se encuentra en un cuarto intermedio para el almuerzo.