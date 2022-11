Portavoz denuncia que delegación del Comité cruceño busca desordenar y enturbiar el trabajo de la Comisión





06/11/2022 - 18:15:30

El portavoz presidencial, Jorge Richter, denunció este domingo que los representantes del Comité Interinstitucional de Santa Cruz no fueron a dialogar a la Comisión Técnica que sesiona en Trinidad, Beni, para acordar la fecha del Censo de Población y Vivienda, sino a “desordenar y enturbiar” esa labor. “Ellos están en la ciudad de Trinidad presentes no para dialogar técnicamente, ellos están allá para desordenar, para enturbiar y para politizar, fíjese usted cuales son las declaraciones que se han realizado todo el tiempo, personas como el rector (Vicente Cuellar), como el señor (José Luis) Santisteban, que está acreditado, personas que utilizan estos espacios para hablar de manera política”, argumentó Richter en declaraciones a la red de medios estatales. De acuerdo con el portavoz, la delegación del Comité cruceño lo que busca es “generar demoras en el trabajo de la Comisión”, con el fin de impedir que “se logre consensuar una fecha definitiva” y así definir la realización de la encuesta nacional. El objetivo de estas acciones, según Richter, es exacerbar “más el conflicto en los siguientes días” para alcanzar la meta principal que es “subvertir el orden constitucional” como sucedió en Richter aclaró que se entregó toda la información en la medida que se avanza en el análisis de las actividades del cronograma censal que hasta el día sábado llegó a 350 de 700 que incluye la propuesta del INE. Por ello, el portavoz advirtió que “detrás” de la supuesta exigencia del “proceso censal hay un interés de subvertir el orden constitucional” porque esos sectores de poder se “sienten relegados por la vigencia del Estado Plurinacional” y quieren restituir la vieja Republica. No obstante, Richter advirtió que “quienes buscan subvertir el orden constitucional tienen que saber que las conductas que trasciendan la legalidad siempre tienen consecuencias”. Afirmó que el Gobierno no permitirá que se vuelva a reeditar los hechos de 2019 porque hay “un conjunto de normas” que se hará respetar. ABI