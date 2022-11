Una historia de desapariciones y terror divino es la nueva película entre lo más visto de Netflix





06/11/2022 - 10:29:26

Infobae.- Actualmente, ocupando el quinto lugar en el ranking de las producciones más populares de la semana, el film de terror polaco llamado El abismo del infierno, está logrando llamar la atención del público. Más de 50 países alrededor del mundo están pegados a la pantalla con su terrorífica historia. La película relata que en la Polonia de 1987, un agente de policía que investiga misteriosas desapariciones se infiltra en un remoto monasterio y, al final, descubre una oscura verdad sobre su clero. El abismo del infierno comienza de una forma perturbadora: con el llanto de un bebé y un sacerdote a punto de matarlo. Esto, porque quería erradicar el mal que se hallaba en él. Pero dos policías ingresan a la iglesia donde se hallaba el cura y lo matan, evitando así el asesinato del recién nacido. En ese mismo momento el cielo es testigo de un eclipse, lo cual da una señal de que algo místico se halla detrás de todo eso. Muchos años después llega Marek, un policía que visita al monasterio para averiguar sobre ciertas desapariciones respecto a algunos presos, pero llega haciéndose pasar por un sacerdote. En medio de la nada, un clérigo le da la bienvenida y le comenta que el lugar recibió el nombre de sanatorio. No obstante, dicho recibimiento no es del todo agradable, ya que, antes de llevarlo a su habitación, el clérigo le pide dejar ciertas pertenencias que no eran permitidas en aquel lugar. Pero el policía es astuto y logra ingresar un arma bien camuflada. Al llegar a la habitación el cura le dice que allí el diablo acecha a toda hora, pero que está muy agradecido de su presencia. En el transcurso de la historia se descubre que Marek es el bebé al que casi asesinan en ese mismo lugar muchos años atrás. Es entonces cuando inicia lo escalofriante del largometraje respecto a su descubrimiento. El abismo del infierno arribó al servicio de Netflix el 26 de octubre de 2022 y cuenta con una hora y 20 minutos de duración. Es originaria de Polonia y se encuentra creada y dirigida por Bartosz M. Kowalski, quien también dirigió Nadie duerme en el bosque I y II, también disponible en Netflix. El reparto de este film de terror está integrado mayormente por actores nacionales polacos como Piotr Zurawski, Olaf Lubaszenko, Sebastian Stankiewicz, Lech Dyblik, Rafal Iwaniuk, Krzysztof Satala, Malwina Dubowska y Zbigniew Walerys. El abismo del infierno cuenta con 10, 47 millones de horas vistas esta última semana, siendo esta su primera dentro del Top 10, en la posición número 5 - categoría de habla No inglesa-. Se encuentra disponible desde el 26 de octubre de 2022, en el gigante del streaming.