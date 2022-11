Encuesta revela que el 12% de los brasileños son LGBTA





Agencia Brasil.- En Brasil, el 12% de los adultos se consideran lesbianas, gays, bisexuales, transexuales o asexuales, según una encuesta sin precedentes de la Universidad Estatal de São Paulo (UNESP), publicada en la revista científica Nature Scientific Reports. Ese porcentaje corresponde a 19 millones de brasileños, según datos oficiales del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). La encuesta mapeó la diversidad sexual y de género en el país a partir de una muestra representativa de la población brasileña. Seis mil personas mayores de 18 años fueron entrevistadas en 129 ciudades, en las cinco regiones del país. Los cuestionarios fueron aplicados por el Instituto Datafolha en noviembre y diciembre de 2018. Según Giancarlo Spizzirri, psiquiatra de la Universidad de São Paulo (USP) y autor principal del artículo, es la primera vez que se realiza una encuesta como esta en un país latinoamericano.



Categorías Los datos muestran que, del 12% categorizado como LGBTA, el 5,76% es asexual, el 2,12% es bisexual, el 1,37% es gay, el 0,93% es lesbiana, el 0,68% es trans y el 1,18% es no binario. La encuesta abarca tanto la diversidad sexual como la de género. El autor del estudio señaló que el porcentaje de personas asexuales era sorprendente y que deberían realizarse más estudios para conocer esta cifra. De los que dijeron no sentir atracción sexual, la gran mayoría son mujeres (93,5%).



Políticas públicas Los científicos destacan que el trabajo ayuda a dar visibilidad a la población LGBTA, contribuyendo al desarrollo de políticas públicas sobre la salud de estos colectivos. "Pensé que encontraríamos más personas con diversidad sexual y de género en las capitales, pero no fue así. La distribución fue igual, tanto dentro como fuera de las capitales, y en todas las regiones de Brasil, prácticamente. Es decir, las políticas tienen que abarcar todas las regiones, y no solo las zonas urbanas", argumentó.