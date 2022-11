Añez: Si el expresidente hubiese respetado el voto, yo nunca hubiese sido presidenta





06/11/2022 - 09:20:31

Página Siete.- La entonces senadora Jeanine Añez demandaba en las calles de Trinidad el respeto al voto de aquellas elecciones generales fallidas. Noviembre de 2022, tres años después, la ahora exmandataria de Bolivia permanece 600 días en la cárcel y está a punto de cumplir tres años de haber asumido la presidencia. Con la salud repuesta y con su fe intacta, asegura, mantiene la esperanza de recuperar su libertad. Mientras eso pase, Añez se mantiene ocupada dentro del penal de Miraflores, teje, escribe y hace seguimiento a todo lo que sucede en el país. La expresidenta respondió de forma manuscrita un cuestionario que le envió Página Siete. En el documento afirma que, si Evo Morales hubiese respetado la democracia en 2019, ella nunca hubiese llegado al poder. Asimismo, reiteró que ella asumió la presidencia en una sucesión constitucional y también pidió perdón a los bolivianos por los “hechos reprochables” que sucedieron en su gobierno. Se refirió a la demanda cruceña para que el censo se realice en 2023 y, por otro lado, agradeció a sus hijos por la fuerza que le dan, la cual hace que ella se mantenga firme de pie aún presa. Son tres años de los sucesos de 2019. ¿Qué cambiaría de aquellos días? El tiempo pasa rápido, tres años de los sucesos de 2019, yo creo que ningún boliviano que aprecie la democracia hubiera querido que nuestro país pase por semejante situación de violencia. Los irresponsables que no miden consecuencias con tal de no perder el poder nos llevaron a ese espiral de violencia. No fui protagonista durante los días previos al 11 de noviembre, pero como toda boliviana indignada y hastiada de tanto atropello y abuso por parte de Evo Morales y el MAS a la CPE, las leyes y, sobre todo, por el fraude electoral gestado por Morales con la complicidad de TSE estaba en las calles en Trinidad protestando por el irrespeto al voto ciudadano, ya que no era la primera vez que Morales se hacía la burla de los bolivianos; ya lo había hecho ignorando el referéndum del 21F de 2016. Lo que sucedió en aquella fecha fue una consecuencia de todos los actos ilegales cometidos por Morales y su gobierno. Yo no hubiera podido cambiar nada. Si el entonces presidente (Evo Morales) hubiese sido respetuoso de la democracia y del voto ciudadano, los hechos lamentables del 2019 no hubieran sucedido y yo nunca hubiera sido presidenta, lo que hice fue cumplir con mi deber, no dejar que siga el vacío de poder y pacificar el país en llamas que dejó Evo Morales al huir del país. Entonces, ¿hubo sucesión constitucional? ¿Le correspondía a usted? Asumí la Presidencia por sucesión constitucional, porque en ese momento ocupaba la segunda vicepresidencia del Senado nacional; por eso, cívicos y políticos me apoyaron para que asuma la presidencia. Yo, como Jeanine Añez, no hubiera tenido ninguna posibilidad, hasta parece una burla la teoría que manejan mis carceleros, que como una “supermujer” llegué a la ciudad de La Paz y tomé la Presidencia. Lo que es aún más irracional, nadie dijo nada, me dejaron actuar sola, ¿alguien puede creer eso? Claro que no. Si llegué a la Presidencia fue por una situación anormal y la segunda vicepresidencia del Senado era el cargo que quedaba en la línea de sucesión constitucional, ante la renuncia de todas las autoridades masistas que no tuvieron el valor de asumir la Presidencia, ante tremenda convulsión social. El MAS se mantiene firme con su teoría de que hubo un golpe de Estado, después de tres años. ¿Qué opina usted? No hay golpe cuando hay renuncias voluntarias, no es de facto un gobierno cuando hay un parlamento. Si el MAS maneja la teoría de golpe es porque necesita tapar el fraude que cometieron y que fue denunciado hasta por organismos internacionales. El poder es atrevido, llaman de facto a mi gobierno, pero el parlamento bien que funcionaba y nos bloquearon los créditos solicitados para poder hacer frente a la pandemia del covid 19, créditos que nos hicieron mucha falta ante tanta necesidad y ante la precariedad en el sistema de salud. ¿Cómo está su salud? Mi estado de salud ha mejorado, por supuesto que es gracias a un tratamiento que me dieron mis médicos particulares, las medicinas que tomo cada día hacen su efecto, pero me siento fuerte. ¿Cuándo cree que podría recuperar su libertad? No es fácil estar privada de libertad por motivos políticos, por abusos de poder que practican el linchamiento, donde no hay posibilidad de defensa. Es vergonzoso lo que hacen usando a la “justicia” y el poder de los y las que administran. Es aún más vergonzoso cometer prevaricato sin el mínimo pudor. Ya habrá la oportunidad de presentar las acciones que correspondan a las barbaridades que hacen, se sienten muy útiles obedeciendo instrucciones para abusar de una mujer. Tengo fe en Dios, eso me hace fuerte, será Él quien me devuelva mi libertad, la palabra dice: “Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque, después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman (Santiago I:12)”. ¿Cómo están sus hijos, su madre? Sin duda que estar presa ha cambiado mi vida y la vida de mis hijos, ellos tienen sus propios proyectos que hoy son interrumpidos por mi causa, eso duele, como madre me duele mucho. Ellos no tienen por qué sufrir las consecuencias de tener una madre política, a quien están usando como un trofeo de los odiadores sedientos de venganza, veo que se sienten impotentes de ver el maltrato a su madre, pero son ellos los que también me animan, los que me acompañan y me alegran en este encierro injusto y macabro. Mi madre está muy delicada, ella no sabe que su hija está presa, con ella hay que tener muchos cuidados, mi hermana la atiende, ellas viven en Santa Cruz. A pesar de sus 94 años, es muy lúcida, tiene muchas limitaciones físicas y requiere de muchos cuidados, pero es lúcida, mi hermana no permite que escuche noticias, no sería bueno para ella.

$!Añez: “Si el expresidente hubiese respetado el voto, yo nunca hubiese sido presidenta” ¿Cuál es su opinión sobre la demanda cruceña que pide que se realice el censo en 2023? La demanda cruceña por la realización del censo en 2023 es legítima; debería ser una exigencia (no demanda) de todos los departamentos, ya que la Cepal recomienda la realización del censo máximo cada 10 años. No es un favor del Gobierno, es una obligación, y si la institución llamada a organizar ese evento (INE) es incompetente o no ha cumplido con su trabajo, es problema del Gobierno, tuvieron 10 años para preparar el censo para noviembre de 2022, hasta mintieron diciendo que todo estaba listo para este año, pero ahora resulta que en 10 años no habían hecho nada. ¿Quién es responsable de esta negligencia? El INE, por supuesto, y el Gobierno por tener gente incompetente para ese trabajo, pero como el Gobierno nada hace sin calcular, podemos pensar que esa negligencia fue premeditada, ya que a ellos no les interesa el censo. No conformes con el incumplimiento para el año 2022, lo postergan para el 2024, cuando ya hay una apertura para postergarlo para el 2023, pasando por alto la negligencia del INE, que no hizo su trabajo para cumplir ese compromiso. Esa maniobra de postergarlo por dos años más es un exceso, nos demuestra que toda la intención del Gobierno es de no aplicar los resultados para las próximas elecciones, ese es el fondo. Así se llenen la boca diciendo que el censo es técnico y no político, la decisión de postergarlo tanto tiempo es un cálculo político, a estas alturas pensar en la buena fe del Gobierno es pecar de niños ingenuos. Yo manifiesto mi solidaridad con el pueblo cruceño por esa arremetida brutal que reciben del Gobierno ante este reclamo justo, los quieren callar con la violencia que genera usando a sus bases y a la Policía para reprimirlos, los quieren cansar promoviendo cercos y enfrentamientos y para colmo manipulando la información cuando los violentos son ellos. Genera indignación ver autoridades oficialistas que salen a mentir sin ruborizarse, dicen que la gente que protesta por el censo agrede hasta a la Policía, como si estas personas tuvieran las mismas condiciones para enfrentarlos. Nada de esto estaría pasando si el Gobierno cumpliera con sus compromisos internacionales; que haya censo cada 10 años. Es decir, para que quede claro, el censo debió hacerse este año, no cumplieron, hay la apertura de hacerlo el 2023, pero maliciosamente lo postergan para el 2024, por un cálculo político, esa impostura es la cuestionada y la que está generando tanta violencia. En el año 2019, el Gobierno generó la violencia con su fraude en las elecciones, el 2022 está generando nuevamente confrontación entre bolivianos, por no cumplir con Bolivia, ¿qué irá a pasar? No lo sé, Dios quiera que no haya más violencia y podamos vivir en paz. A tres años de haber asumido la presidencia, ¿qué le dice al pueblo boliviano? ¿Le pediría disculpas por algo? Quiero pedir al pueblo boliviano que no perdamos la fe ni la esperanza de tener días mejores, de mantener nuestro compromiso de fortalecer nuestra democracia, que no sólo se limita a ir a las urnas, democracia es tener una justicia independiente, esa es una asignatura pendiente, se los dice una presa política que está sintiendo la manipulación que hacen de ella por estar al servicio del poder. Fuerza y fe que sea nuestro lema y una vez más pido perdón a los bolivianos por hechos reprochables que pasaron en mi gobierno, si a algo le tengo temor –aparte de temer a Dios– es a la corrupción, hechos en los que no tuve que ver, pero que no pude controlar, eso me provocó una profunda tristeza y una vez más confirmé que yo tenía el gobierno, pero no tenía el poder, y también confirmé con tristeza que con las mujeres las críticas son implacables. Yo tenía muchísimos detractores y todas las críticas eran para la presidenta y les pongo un ejemplo: en el caso de corrupción de ABC, ni el presidente de la institución está investigado, tampoco el ministro y que llegue al Presidente es impensable. En mi gestión los ataques eran para mí, es el precio de ser mujer, supongo. Hice las cosas de buena fe con un gran compromiso con Bolivia, en ese momento tan difícil pacificamos el país y eso nos dio tranquilidad, convocamos a elecciones y tenemos el gobierno que tenemos, que irónicamente son mis carceleros. Dios bendiga a Bolivia, quien ama, resiste y lucha: Jeanine Añez, presa política.