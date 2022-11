Torrico: Santa Cruz no puede definir fecha del censo, debe medir su musculatura





06/11/2022 - 09:15:01

Página Siete.- El viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, dijo este sábado que Santa Cruz no puede definir la fecha del censo e imponer a las otras regiones su postura. Consideró que tiene que medir su “musculatura”, para ver hasta cuando aguantarán con el paro indefinido. En la mañana de hoy se reanudó el trabajo de las mesas técnicas que instalaron el Gobierno, con el Ministerio de Planificación y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), las gobernaciones y las universidades públicas, en Trinidad, para definir la fecha de realización del censo. “Lo que preocupa es la posición de Santa Cruz que llega y dice: nosotros vamos, pero si no aceptan lo que pedimos nos vamos. (...) Tendrán que estar midiendo si el músculo es necesario para aguantar unos días más de paro, hasta dónde, hasta cuándo, porque nadie se va a someter”, advirtió Torrico. El viceministro manifestó que también se debe tomar en cuenta la postura de los otros departamentos, porque a Santa Cruz “nadie lo ha nombrado tutor”. “Son ocho regiones que van a hacer prevalecer también su derecho”, complementó. Santa Cruz cumple hoy su décimo quinto días de paro indefinido en demanda a que el censo se realice el año 2023, algo que ahora se definirá en la mesa técnica que comenzó a trabajar en Tribudad por tiempo y materia.