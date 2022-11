INE registra la inflación más alta del año y los precios de alimentos se disparan





06/11/2022 - 08:20:36

Página Siete.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) registró una inflación del 0,75% de octubre, la más alta en lo que va del año. Los precios de los alimentos, en especial de la carne, continúan en ascenso en los mercados de La Paz. El valor más alto del kilo de pollo, por ejemplo, alcanza los 20 bolivianos y experto advierte que en noviembre los precios subirán aun más, por los bloqueos, en el inicio de la tercera semana de paro. “En octubre de 2022, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación positiva de 0,75% respecto a septiembre. La variación acumulada fue de 2,52% y a 12 meses fue positiva con un incremento de 2,89%”, detalla el informe del INE. Este porcentaje es el más alto del año, considerando que en junio y julio fue de 0,39% en ambos meses. Este incremento, según la entidad nacional, se explica, principalmente, por la variación positiva de los precios en alimentos y bebidas no alcohólicas; transporte; muebles, bienes y servicios domésticos; alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar; prendas de vestir y calzados; bienes y servicios diversos; vivienda y servicios básicos; recreación y cultura. El analista económico Alberto Bonadona aseguró que la inflación de octubre es la más alta “hasta ahora”. “La más elevada será en noviembre por el paro y el bloqueo van a generar un índice de precios aun mayor. Lo que sí me sorprende es que el IPC no hubiera sobrepasado el 1% porque hay muchos productos en el mercado, como el aceite y arroz, que también subieron de precio”, afirmó el profesional. Respecto a los alimentos, el tomate se encuentra en primer lugar, con un incremento del 35%, y le sigue la carne de pollo, con un 3,61%; la papa, con 11,44%; la carne de res sin hueso con 1,71%; entre otros. En cambio, los que bajaron de precio, según el INE, son la cebolla, la zanahoria, la vainita, las gaseosas y otros. Sin embargo, los precios de los alimentos en los mercados de La Paz siguen en aumento, pero no hay escasez. Por ejemplo, en el mercado Rodríguez todos los comercios tenían carne de pollo y sus precios subieron de 13,5 a 17 e incluso 20 bolivianos, como vendía uno de estos negocios. “El pollo es lo que más se incrementó por los bloqueos en Santa Cruz. Ya no nos traen en la misma cantidad que antes y lo hicieron subir demasiado”, dijo una de las comerciantes del centro de abasto. Por ejemplo, un pollo de dos kilos y medio se lo vende hasta en 50 bolivianos y aquellos de tres kilos, de los más grandes, pueden llegar a costar entre 57 y 60 bolivianos. Ante este problema, la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) hizo llegar pollo a sus supermercados a sólo 15,3 bolivianos el kilo como se lo expende en su agencia de las calle Bueno y Camacho en el centro de La Paz. Uno de los funcionarios dijo que el producto llegó el miércoles desde Cochabamba. “Ahora (ayer al medio día) ya no tenemos mucho producto, pero nos llegará más”, agregó. La carne de res también registró un incremento en el mercado Rodríguez. La carne molida especial que valía 36 bolivianos ahora se la entrega en 40 bolivianos y en Emapa se la vende a 44,5 bolivianos; el filete que llegaba a costar 52 bolivianos el kilo ahora está a 55 bolivianos en el centro de abasto, pero en Emapa está a 57,2 bolivianos. Las comerciantes de la Rodríguez venden el bistec a 52 bolivianos y la chuleta a 37 bolivianos. La pulpa –dependiendo su calidad– se la vende en los mercados hasta en 48 bolivianos. En Emapa la costilla está a 35,5 bolivianos. La carne de cerdo también subió a precio de “año nuevo” como dijo una de las vendedoras por la gran demanda y el poco producto que les llegó. La paleta o pierna, los más económicos, están a 27 bolivianos el kilo, las chuletas a 32 bolivianos, la costilla subió a 30 bolivianos. La papa se mantiene entre 60 y 70 bolivianos la arroba pese a que el Gobierno advirtió hace un mes que este producto bajaría de precio. Bonadona explicó que el índice de precios de algunos alimentos que sacó el INE fue elaborado antes de los bloqueos y que por esta razón tienen un porcentaje de incremento menor. Índice de precios Enero. El índice de precios al consumidor muestra que en el primer mes de año hubo 0,31.

Febrero. Bajó al 0,12.

Marzo. Se registó un -0,05.

Abril. Hubo 0,03.

Mayo. 0,38.

Junio. 0,39.

Julio. 0,39.

Agosto. 0,04.

Septiembre. 0,14.

Octubre. 0,75.