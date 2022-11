Paros y huelgas inician este lunes; observan que el Ejecutivo dilata el censo





06/11/2022 - 08:17:37

El Deber.- El Conade y las plataformas ciudadanas del país anunciaron que saldrán a las calles a partir de este lunes, al igual que los cocaleros de Yungas que anunciaron el bloqueo de caminos reclamando censo para 2023. El martes se incorporan los médicos con movilizaciones nacionales. Mientras, los transportistas dieron 72 horas al Gobierno para solucionar el conflicto sino también pararán. “Estamos esperando que la reunión de Trinidad genere una solución al problema que lo ha empezado el Gobierno postergando el censo. Si no hay solución hasta este domingo, el lunes entramos en un paro de 24 horas”, confirmó el representante del Conade, Manuel Morales. El activista agregó que en caso de una respuesta negativa del Gobierno sobre la fecha del censo también se activarán los piquetes de huelga de hambre. Por su lado, otra activista del Conade observó que el Ejecutivo solo dilata el proceso censal con mesas técnicas “distractivas”. “Van a seguir tratando de dilatar este proceso. La idea de ellos es cansar a la gente y que el paro en Santa Cruz se desestime por agotamiento. La táctica del Gobierno es alargar la situación”, manifestó. El gobernador Luis Fernando Camacho coincidió con este criterio y tildó la mesa técnica de “show” por parte del Gobierno. Hasta el diputado del MAS Ramiero Venegas considera que el trabajo en Trinidad será un “saludo a la bandera”, como pasó en Cochabamba. Por su lado, el Colegio Médico de Bolivia confirmó que este martes 8 de noviembre se sumará a las medidas de presión con un paro de actividades. El sector denunció problemas en Santa Cruz y expresó su apoyo a las movilizaciones que piden que el censo se realice en 2023. “Esta decisión fue asumida en exigencia al respeto a la vida, democracia, apoyo al pueblo cruceño y la realización del consenso por el futuro de Bolivia. Se exige militante cumplimiento”, indicó el secretario general del cuerpo colegiado, Freddy Fernández. Mientras dure la medida de presión, el instructivo exige reforzar los servicios de emergencia. En tanto, el resto deberá parar sus actividades como apoyo al paro cruceño. Desde la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) anunciaron el bloqueo de caminos en la ciudad de La Paz para este lunes ya que exigen la liberación de sus detenidos. Sin embargo, también reclamarán la realización del censo para 2023. “Estamos dando el apoyo rotundo para que lleve el censo en 2023. Estamos viendo que nuestros hermanos de diferentes sectores de Santa Cruz y otros departamentos están sufriendo una arremetida”, señala el comunicado de la Federación de Chulumani. Otro sector movilizado es la Cámara de Transporte Pesado Internacional que realiza bloqueos esporádicos en las carreteras para exigir al Gobierno la pronta solución al paro cruceño. Del mismo modo, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia anunció un paro desde el lunes en caso de que no se resuelve el conflicto por el censo. Movilizaciones en cinco ciudadanes El jueves, la ciudadanía salió a marchar en los La Paz, Yacuiba y Sucre para respaldar el censo 2023 y, sobre todo, para exigir un alto a la violencia generada en Santa Cruz por el cerco del MAS y la Policía. El viernes, las movilizaciones cívicas se concentraron en Trinidad y Cochabamba. Cacerolazo Ayer (sábado), varias mujeres salieron con sus ollas vacías para pedir cese al cerco y a la represión. ​Desde La Paz amenazan con reforzar el cerco La Confederación de Juntas Vecinales de Bolivia (Conaljuve – Bolivia) planifica reforzar el cerco instalado por afines al MAS en Santa Cruz. La organización, como parte del Pacto de Unidad, está dispuesta a trasladarse hasta la capital cruceña desde La Paz para también pedir la renuncia del gobernador Luis Fernando Camacho. “Las autoridades si no hacen caso a las mesas diálogo, obviamente el pueblo se va a levantar y van a pedir sus cabezas. Caso contrario, las organizaciones nos estamos manifestando y vamos a reforzar el cerco. Si quieren parar, entonces todo el mundo que pare, no solo los pobres”, sostuvo el dirigente de la Fejuve La Paz, Justino Apaza. Por su lado, una facción de los Ponchos Rojos también está a la espera de la convocatoria de Eber Rojas, secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb). Al respecto, un grupo de abogados independientes presentaron una acción popular contra Juan Carlos Huarachi, Rolando Borda, Luis Arce y otros por cercar y privar de alimentos y combustible a la capital cruceña. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que desde el 2 de noviembre, según informe de la Policía, no existirían puntos cercados, por lo que pidió un cuarto intermedio en el paro cruceño hasta que trabaje la mesa técnica en Trinidad.