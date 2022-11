ABA advierte que actual conflicto en Santa Cruz puede generar cuantiosas pérdidas al sector





06/11/2022 - 08:13:43

Erbol.- La Asociación Boliviana de Aseguradores (ABA) advirtió este sábado que el actual estado del conflicto social en Santa Cruz por el Censo en Bolivia, puede generar cuantiosas pérdidas al sector y a la población a raíz de los daños y las amenazas sobre la propiedad pública y privada. Considera que a esto se suma se suma el potencial paro a nivel nacional y la latente posibilidad de escalamiento de la situación actual, por lo que solicitaron al gobierno nacional dar una pronta solución al conflicto para precautelar la seguridad de la ciudadanía, de las instituciones y de los bienes, priorizando el diálogo y así evitar una crisis mayor. Recuerda que el sector ha sufrido las consecuencias de los conflictos suscitados en el 2019, que ocasionaron la quema de los buses Pumakatari y de las Cortes Departamentales, así como el reclamo de asegurados privados por pérdidas de diversa índole. Las Aseguradoras señalan que estas pérdidas fueron cubiertas por el seguro a un costo de decenas de millones de dólares que ha generado una significativa afectación a las aseguradoras bolivianas. Afirman que hoy, se encuentran frente a un problema similar con amenazas y ataques a la propiedad públicas y privada y daños a bienes que pueden subir las pérdidas de 2019, tomando en consideración que muchos daños no están asegurados y los que, si lo están, generalmente, no gozan de cobertura total, sino parcial. A través de un comunicado difundido este sábado, indican que la mayor preocupación del mercado de seguros es la preservación de la integridad, de la salud y de la vida de los bolivianos. Por ese motivo, consideran que se debe trabajar por la pacificación y extremar esfuerzos para no llegar a niveles de violencia que afecten la propiedad de los bolivianos, el ejercicio de los derechos y la convivencia pacífica.