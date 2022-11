Arias pregunta a la mesa técnica: si no hay consenso ¿cómo se decide la fecha del censo?





05/11/2022 - 20:22:37

Después de retornar de Trinidad, el alcalde Iván Arias exigió este sábado una respuesta al Gobierno: si no hay consenso sobre la fecha del censo, ¿cómo se decide la fecha? Afirmó que se demostró en Cochabamba y ahora en Trinidad que es posible realizar censo en 2023. Horas antes reclamó una explicación de la metodología que permita definir la fecha de la consulta y de manera consensuada. “Si no hay consenso y si nosotros estamos demostrando que se puede acortar actividades, ¿cómo se decide la fecha?, ¿quién decide?, ¿cuál el mecanismo? y espero que esta tarde (sábado) el Gobierno nos explique cuál es la hermenéutica para tomar la decisión final”, dijo Arias a los periodistas en la Av. Busch donde arribó para inspeccionar el recapeo de la vía.



En su cuenta de Twitter también informó que de cuatro instituciones, cuatro ya habían demostrado sobradamente, hasta el mediodía de este sábado, que se posible realizar censo en 2023. “Reporte desde Trinidad, mesa técnica sobre el censo: ‘Se realizaron siete exposiciones: INE (2024). GAM Santa Cruz (2023). GAM La Paz (2023). Agamdepaz (sin fecha). UMSA (2023). UAGRM (2023). Autonomías Indígenas (sin fecha). Ahora se analizará el cronograma actividad por actividad”.



Arias cuestionó si la decisión será antes, durante o al final de la explicación de las 700 actividades precensales que presentará el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). “Una vez que hayamos analizado las 700 actividades, ahora ¿cómo se decide la fecha del censo? Esa es la fórmula que no nos han explicado”, dijo el burgomaestre, quien reclamó una explicación desde la noche del viernes y a la conclusión de la inauguración de la mesa técnica.



Arias consideró de improvisada la reunión de la mesa técnica en la capital del Beni. “Muy improvisada, muy asamblearia; no hay paso uno, no hay paso dos, todos exponen, preguntas, repuestas; lo más bonito será cuando entremos actividad por actividad y no sé si va a ser por grupos y por eso hemos acreditado tres técnicos; imagínense, son 700 actividades no sé si ve van a hacer grupos, no sé si se van a conformar mesas de trabajo”.



El equipo técnico acreditado por el municipio de La Paz está conformado por Andrés Chávez, quien funge como director de la Dirección de Investigación e Información Municipal (DIIM) y los especialistas Huáscar Mantilla y Gustavo Nao Ramírez.



“Con nuestros técnicos cada hora tenemos un contacto por eso estoy tan informado”, afirmó Arias y lamentó a que los técnicos acreditados por los municipios se les haya retirado sus teléfonos celulares.



El burgomaestre dijo que la reunión debió ser público. “El único problema que me molesta a todo esto es el secretismo a los celulares, más bien debería transmitir, acaso se está descubriendo la fórmula de la Coca Cola; el país debería enterarse ¿qué dice el Gobierno? Y, ¿qué dicen los técnicos? Bueno”.



Arias afirmó que si con la quita de los celulares a los técnicos se alcanza consenso, hay que avanzar. “Te quitan el celular, ponen en un sobre y no puedes entrar; si esto va a ayudar a que tengamos un censo de consenso, es un detalle, pero debería ser abierto y estamos predispuestos”.