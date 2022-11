En emotiva despedida Gerard Piqué jugó su último partido con Barcelona en el Camp Nou





05/11/2022 - 20:17:31

Infobae.- Gerard Piqué se despidió de su gente en un partido especial para el Barcelona. El zaguero, titular en la victoria por 2-0 ante Almería, disputó su último duelo en el Camp Nou antes de ponerle punto final a su carrera y por eso, antes del pitazo inicial, ya hubo homenajes en torno a su figura. Para salir al terreno de juego, los 11 jugadores del cuadro catalán lucieron camisetas con el apellido del español que se convirtió en un símbolo de la historia del club. Además, recibió una ovación especial por parte del público apenas pisó el terreno de juego y en el minuto 3 del cotejo, elegido justamente por el idéntico dorsal de su camiseta. *El emotivo ingreso de Gerard Piqué al Camp Nou El zaguero central lució seguro desde los primeros minutos a pesar del contenido emocional que poseía el encuentro. Luego de arrancar la jugada que derivó en un penal errado por Robert Lewandowski, Piqué se animó a llegar hasta el área para un córner desde la derecha. El centro que cayó al área encontró el cabezazo del español, pero su remate se fue por arriba del travesaño antes del cuarto de hora. El último partido en el Camp Nou no estuvo exento de los problemas defensivos que lo han acompañado durante toda la temporada. Tras perder la espalda frente a Largie Ramazani a los 23 minutos, volvió a sufrir al belga instantes después. A los 28, el español se confió en un pase al medio y su rival anticipó la pelota, pero ter Stegen achicó a tiempo para evitar la apertura del marcador. Al minuto del complemento, el protagonista de esta jornada volvió a alertar el fondo visitante con otro cabezazo proveniente de un tiro de esquina ejecutado desde el costado derecho. El remate picó en el área y terminó en las manos del arquero Fernando Martínez. *El resumen de la victoria de Barcelona ante Almeria A diferencia de la etapa inicial, la segunda parte careció de sobresaltos en la primera línea defensiva de los Culés. Después de destrabar el partido con los tantos de Ousmane Dembélé y Frenkie de Jong, los hinchas del Blaugrana le regalaron una ovación a Gerard Piqué a los 82 minutos en lo que significó su último partido como futbolista profesional en el Camp Nou para el posterior ingreso de Andreas Christensen. El final del partido estuvo acompañado del homenaje final al defensor con los fanáticos presentes que se quedaron a observar la despedida del ganador de 30 títulos con la institución. Fue levantado en volandas por sus compañeros y permaneció unos minutos saludando a todas las personas que ocupaban los cuatro costados del estadio. Con profunda emoción, Piqué mostró su lado más sensible con micrófono en mano. “A veces querer es dejarlo marchar”, declaró sobre su decisión de comunicar oficialmente su retiro de las canchas. Esta frase dio paso a la congoja, las lagrimas y, posteriormente, a la ovación del público. “En una relación de tanto amor como la del Barça y yo creo que era el momento de dejarnos un poco de espacio”, manifestó el zaguero central, quien dejó una puerta abierta para su regreso a la institución desde otro rol: “Estoy convencido que volveré a estar aquí”. El jugador decidió terminar su trayectoria a los 35 años en una temporada particularmente agitada con el FC Barcelona. No obstante, pese a las críticas recibidas en el último tiempo y sus problemas personales, pudo disfrutar del último encuentro con la camiseta blaugrana, que fue ante Almería en la Fecha 13 de la Liga española. Si bien el anuncio de Piqué agarró desprevenidos a todos en el mundo culé, el Barça pudo preparar una serie de acciones para despedirlo en Camp Nou. Las gradas desplegaron una lona en la previa del partido con la palabra ‘Sempr3′, haciendo un juego de palabras con el dorsal ‘3′ del defensor catalán que cosechó una gran cantidad del títulos con el club. Ese lema también estaba escrito en la camiseta de sus compañeros en la zona del pecho. También se proyectó un video en homenaje a un Gerard Piqué que se retira como el quinto jugador con más partidos en toda la historia del Barcelona por detrás de Messi, Xavi, Busquets e Iniesta. Una vez termine el encuentro, el futbolista va a realizar una vuelta de honor para despedirse de la afición azulgrana. Piqué, surgido de La Masía, ha defendido los colores del primer equipo del Barça en los últimos 14 años y medio, siendo uno de los emblemas del gran elenco dirigido por Pep Guardiola y comandado en el césped por Lionel Messi que conquistó una gran cantidad de trofeos. En total, alzó tres veces la UEFA Champions League, como también ocho Ligas, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y seis Supercopas de España. No obstante, su carrera no se reduce solamente a los conseguido con el equipo catalán. Con el Manchester United, donde jugó tres temporadas entre 2004 y 2008 (con un préstamo al Zaragoza en 2006), conquistó una Champions, una Premier League y una Copa de la Liga. También tiene un palmarés envidiable con la selección de España: jugó tres mundiales –Sudáfrica 2010, donde fue campeón; Brasil 2014, y Rusia 2018- y también participó en las Eurocopas de 2012 (campeón) y 2016. Su retiro llega en un momento convulsionado de su vida personal por la separación con Shakira y con varias dudas sobre su rendimiento deportivo, aunque nada podrá empañar que Gerard Piqué se marcha del fútbol siendo ganador de 34 títulos a nivel clubes –30 en el Barça– y como parte de la Generación Dorada de España que le valieron una Eurocopa y un Mundial.