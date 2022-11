Cívicos del país advierten con paro indefinido nacional desde el lunes, si no se llega a una solución sobre el censo





05/11/2022 - 20:12:32

El Deber.- “Exhortamos al presidente y a todo su gabinete a que solucione esto (el conflicto social por la fecha del censo). Esta decisión de postergar el censo ha sido una decisión política, tomada por el presidente y otros políticos; ahora, que lo solucionen políticamente. No digan que es un tema técnico; el tema técnico se puede resolver, y ya lo han demostrado; (lo que falta) es voluntad política”, manifestó Adrián Ávila, presidente cívico de Tarija, la tarde de este sábado en la capital cruceña. Representantes cívicos de varios departamentos se encuentran en Santa Cruz de la Sierra para respaldar, en su demanda por la realización del censo en 2023, al departamento cruceño. La cita también permitió coordinar las acciones que tomarán la siguiente semana. Hasta el momento, fue anunciado un paro cívico nacional. “Darle un mensaje claro al Gobierno: Si no encuentra una solución, si sigue con esa actitud represiva, de buscar violencia, de llevar este problema a las calles, confrontándonos entre bolivianos, el lunes vamos a entrar en un paro cívico nacional en todo el territorio boliviano”,advirtió el cívico tarijeño. “¡Ya está de buen tamaño!, hemos sido pacientes, hemos sido sensatos esperando que el Gobierno haga una buena lectura. Esto no es un capricho de una persona, no es el capricho de una región, esta es una necesidad, un derecho que tenemos todos los bolivianos y que el Gobierno tiene la obligación de cumplir, de realizar este censo a la brevedad posible, en 2023”, añadió Ávila. Además sostuvo que no se busca desestabilizar al Gobierno, como acusa este. Por el contrario, esperan que Luis Arce concluya su mandato en 2025. Eso sí, le piden que gobierne “escuchando a su pueblo”, no reprimiéndolo. Rómulo Calvo, presidente cívico cruceño indicó que algunos de sus pares aún no llegaron a la ciudad debido a las conexiones aéreas, y que mientras tanto mantienen reuniones virtuales. Sin embargo, otros cívicos son esperados mañana en Santa Cruz y una vez se reúnan todos los representantes, emitirán una resolución que será pública.