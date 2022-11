Técnicos trabajan en Trinidad sobre 6 propuestas, 3 plantean que el censo sea en 2023





05/11/2022 - 20:01:04

Página Siete.- La reunión técnica que fue inaugurada ayer en Trinidad y que comenzó a trabajar la tarde de este sábado para fijar la fecha del censo de población y vivienda, analiza seis propuestas, de las que al menos tres establecen que podría realizarse en 2023. “Se han presentado esta mañana seis propuestas técnicas, se las ha expuesto y en este momento se está debatiendo el detalle de cada una de las actividades para analizar en qué actividades podemos reducir plazos”, informó el viceministro de Planificación, David Guachalla. Las propuestas presentadas serían las de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), de las alcaldías de La Paz y Santa Cruz, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de la Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales del Departamento de La Paz (Agmdepaz) y una de los gobiernos autónomos indígenas campesinos. Según Guachalla, las tres primeras plantean tácitamente que el censo se realice el próximo año, mientras que las otras “hacen consideraciones bastante importantes, ya sea en el 2023 y 2024, que se considere que sea un censo de calidad, que tenga una cobertura total, que se considere la fecha del censo porque hay, por ejemplo, condiciones climáticas que no hacen que se puede realizar en todo un año (Sic)”. La mesa fue inaugurada ayer por el presidente Luis Arce Catacora, la exposición de las propuestas, comenzando por la del INE, se realizó este sábado y ahora quedan los delegados técnicos, quienes serán los encargados de tomar una decisión que el gobierno anuncia como definitiva. Tras las exposiciones, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagram), Vicente Cuéllar, dejó el encuentro conjuntamente el asesor técnico del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, José Luis Santistevan, denunciando que el gobierno interrumpió su exposición y volvió a ejecutar medidas poco transparentes, como la de impedir que los asistentes ingresen con teléfonos celulares o el rechazo a presentar el programa de actividades censales del INE. En todo caso, el viceministro Guachalla explicó que ambos no se encontraban acreditados para participar en esta segunda etapa de la comisión técnica. Para esta fase, el Comité Interinstitucional de Santa Cruz se encuentra representado por la demógrafa Melvy Vargas y el economista Jorge Akamine. Ya en la mañana había retornado a su región el alcalde de Tarija, Johnny Torres, y en la tarde hacían lo mismo varios delegados no técnicos de los equipos que llegaron hasta Trinidad. La decisión que tome en las próximas horas esta comisión técnica será crucial para definir el curso del paro indefinido que realiza desde hace 15 días Santa Cruz en demanda de que el censo se realice en 2023.