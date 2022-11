Calvo y Camacho acusan al Gobierno de mentir y de no tener intención de modificar la fecha del censo





05/11/2022 - 19:56:36

El Deber.- El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz y el Gobernador cruceño coinciden en que no existen las condiciones para el debate técnico en la actividad convocada por el Gobierno en Trinidad para definir la fecha del Censo de Población y Vivienda. En conferencia de prensa indicaron que el Gobierno miente, está escondiendo información y que el tema está siendo manejado políticamente. “El Gobierno no tiene intención de darle solución a esto (a la fecha del censo)”, expresó Rómulo Calvo, la tarde del sábado. El cívico percibe que el Gobierno quiere hacer “perder el tiempo” y que en realidad no busca un diálogo, como ha expresado públicamente. “El Gobierno está mintiendo, (dice) de que tiene la voluntad de sentarse, de que este es un problema técnico. Eso es una mentira; es un problema político”. Además remarcó que el viernes, durante la inauguración de la mesa técnica, el presidente Arce indicó que la definición de la fecha del censo estaba en sus manos. “Entonces dónde está lo técnico; lo ha hecho político. Tiene que saber el presidente que, con lo que dijo ayer (viernes), él va a ser el responsable de lo que pase en Bolivia. Es el único responsable. Él ha asumido la responsabilidad el día de ayer (viernes) con sus palabras”, arremetió Calvo. Por otro lado, hizo hincapié en la necesidad de contar con documentación para debatir sobre algo objetivo, para demostrar si son o no viables las fechas propuestas para la realización del censo. Enumeró al Comité Interinstitucional, los municipios de Santa Cruz, Tarija y La Paz y las universidades René Moreno y San Andrés, como las instituciones que han pedido documentación al INE sobre sus actividades de cara al censo. Ratificó el paro indefinido en Santa Cruz y el venidero paro nacional, a partir del lunes, a falta de soluciones. Entre tanto, Luis Fernando Camacho indicó: “(El Gobierno) está buscando cómo esconder la información para no darle a la ciudadanía la luz de que sí se puede hacer (el censo en 2023)”. “En lo personal, siempre lo he dicho: yo no confío en el Gobierno, pero están ahí (los representantes del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo) dando lo mejor de sí para demostrarles que sí es viable”, expresó el gobernador cruceño. Además remarcó la unidad entre la institucionalidad cruceña y que se han agotado las instancias de diálogo con el Gobierno, incluso durante el paro departamental indefinido, que este sábado suma su décimo quinto día. Acuso al Gobierno de mentir, no tener voluntad de diálogo y de cinismo en cuanto a su postura en relación con la fecha de realización del censo. “Esta posición que tiene Gobierno central de no querer dar la posibilidad de que tengamos un censo 2023, demuestra claramente de que todas sus supuestas intenciones de sentarse a dialogar son una mentira; fue parte del show para seguir dilatando y tener a nuestro pueblo en las calles”, sostuvo. Del mismo modo, confirmó que el paro continúa hasta conseguir que el censo se realice en 2023 “Seguir en las calles es una lucha que tenemos que ganarla, porque nuestro pueblo no puede estar en su 15° día de paro y resulta que, si el Gobierno dice no, nos vamos a nuestras casas, pues no es correcto. Se tiene que valorar nuestra posición en las calles (…) seguimos en las calles hasta lograr nuestro objetivo”, manifestó Camacho.