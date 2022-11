Comisión Técnica inicia labor para establecer fecha del Censo: Actores políticos no participan de las discusiones





05/11/2022 - 12:44:40

Con la presencia de unos 50 especialistas, la Comisión Técnica inició este sábado, a las 11.15 su trabajo para establecer la fecha “definitiva” del Censo de Población y Vivienda en el país. Se informó que los actores políticos no participan de las discusiones. La labor de esta Comisión Técnica, trazada por el Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso, fue inaugurada la noche del viernes, en instalaciones de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián por el presidente Luis Arce Catacora. Según informaron, las autoridades como gobernadores, alcaldes y cívicos, tendrán comunicaciones con sus comisiones técnica acreditadas para conocer los avances de los trabajos que se vayn realizando para determinar la fecha del censo que el Gobierno anunció será vinculante. La fecha que determine esta Comisión será establecida como definitiva a través de un Decreto Supremo, anticipó. Para este trabajo se acreditaron 45 especialistas: 11 de las universidades públicas, 9 de las asociaciones municipales, 10 de los municipios de ciudades capitales y El Alto, 9 de las gobernaciones y 6 de las autonomías indígena originario campesinas. A ellos se suman los representantes del Instituto Nacional de Estadística (INE), el experto del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), Daniel Allende Lizama, y un delegado del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), quien seguirá la labor de forma virtual. El viceministro de Planificación, David Guachalla, dijo que son más de 50 personas que trabajarán en la Comisión. La labor de los especialistas será “por tiempo y materia” y no tiene plazo de término, de acuerdo con las autoridades del Ejecutivo. La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, indicó que este trabajo “tomará días”, pero que cumplirá el objetivo de obtener “una fecha que garantice un Censo responsable, con calidad y que incluya a todos los bolivianos”. Dijo que la presencia de los organismos internacionales “acreditará el cumplimiento de estándares internacionales”. “Estamos dando certidumbre al país, seguimos avanzando y como Gobierno siempre abiertos al diálogo”, enfatizó Alcón. Hay dos posturas que sobresalen: una, la que maneja el Gobierno que el empadronamiento debe hacerse en abril 2024 y la que plantean algunas regiones, como Santa Cruz, de que se haga en 2023.