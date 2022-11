Vicente Cuéllar: Mesa técnica en Beni es el peor escenario para definir la fecha del censo





El rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, dijo que el peor escenario para definir la fecha del censo es la mesa técnica que trabajará en Beni, ya que muchos de los participantes ya llegaron con una consigna política., dijo en declaraciones a El Deber. Cuéllar que es cabeza de la comisión cruceña, expresó su preocupación ante el escenario que se vive en Trinidad, donde se instaló la mesa técnica por el censo, ya que considera que es un evento con un "componente político muy elevado" porque la mayoría de los asistentes tendría una "consigna" y afinidad al Gobierno, publica el rotativo cruceño. "No olvidemos que hay una gran mayoría de asistentes a este evento que tienen una afinidad política con el Gobierno. El peor escenario para definir la fecha es este, el mejor escenario era en Santa Cruz, cuando solo habían dos actores: el Gobierno y nosotros", lamentó la primera autoridad de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno en el programa ¡Qué Semana! de Radio EL DEBER. Cuéllar aseguró que la noche del viernes, cuando se instaló la mesa de diálogo, se escucharon posturas definidas e intervenciones que muestran que algunos asistentes fueron "hasta con una consigna". Aclaró que esta situación podría afectar a la definición de la fecha del censo, ya que en caso de ir a una votación, la propuesta cruceña perderá y ocurrirá lo mismo si un tercero define porque existe desconfianza en el representante "técnico" de los organismos internacionales. "Si un tercero define también perderemos, porque el representante de los organismos internacionales tiene afinidad no política, pero supongo relaciones muy cercanas con el Gobierno, que avalaron censo para 2022 y ahora para 2024", argumentó.

El rector cruceño insistió que debe existir una metodología y mecanismo para definir la fecha del censo. El alcalde paceño Iván Arias también hizo la misma observación y calificó el encuentro como "asambleario", es decir, que cada autoridad intervendrá con su propuesta, pero no existe un método para consensuar la fecha. Ayer el presidente del Estado informó que esta será "la última oportunidad" para definir la fecha del censo y adelantó que se emitirá un nuevo decreto supremo que reemplazará al DS 4760. La sugerencia de la Uagrm es emitir una norma que no solo defina la fecha del empadronamiento, sino que también especifique el plazo de aplicación de los resultados que idealmente debe ser antes de los comicios de 2025, publica El Deber.