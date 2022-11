Cívicos del país se reunirán en Santa Cruz este sábado para respaldar su propuesta por censo 2023





05/11/2022 - 07:28:48

El Deber.- “Este sábado llegan los presidentes (cívicos del país) para que nos podamos reunir, para que podamos coordinar, para dar el respaldo a Santa Cruz, el respaldo a esta medida que es tan importante y que ha llegado a calar en todo el país”, manifestó Rómulo Calvo, presidente cívico cruceño, la noche del viernes (y día 14 de paro indefinido). Calvo indicó que no solo los cívicos de los nueve departamentos están a favor del censo en 2023, quienes anunciaron un paro indefinido y huelga de hambre para este lunes; señaló que también diputados y senadores han dado a conocer su respaldo. Felicitó a las autoridades que “escucharon al pueblo, que quiere censo en 2023”. Sobre la mesa técnica que se desarrollará en Trinidad, el cívico cruceño recordó que vienen pidiéndola desde hace tres a cuatro meses y lamentó que el Gobierno hubiera politizado el censo. “Ojalá no haya intromisión política para quitarle ese sueño a la población boliviana de tener un censo en 2023”, expresó Calvo. Además expresó su confianza en el trabajo realizado por la Uagrm en cuanto a la propuesta técnica que lleva, en representación del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo. Sobre la posibilidad de que no se llegara a un acuerdo en Trinidad, el cívico indicó que será por “falta de voluntad del Gobierno”, el que deberá “asumir toda la responsabilidad”. “Mientras no tengamos fecha, el paro sigue”, manifestó, pero también felicitó el “sacrificio y la entrega” de la población cruceña, que lleva 14 días de paro indefinido. Calvo volvió a referirse a la violencia y la confrontación de afines al Gobierno que vienen a Santa Cruz, sumado a la protección policial que están recibiendo las organizaciones masistas.