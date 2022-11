Arce asegura que fecha del censo será vinculante para el Gobierno y denuncia intentos para derrocarlo





05/11/2022 - 07:13:12

El presidente Luis Arce aseguró en la inauguración del trabajo de la mesa técnica del censo que la fecha que vaya a definir tendrá carácter vinculante para el Gobierno, y dejó en claro que “no está sujeto a negociación” ninguna posibilidad de marginar a algún boliviano del empadronamiento por el tema de la fecha. También denunció intentos para desestabilizar el gobierno y derrocarlo. En uno de los salones de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián” se instaló la mesa de trabajo que congregó a gobernadores, alcaldes, rectores de universidades públicas y especialistas de organismos internacionales. Arce estuvo a cargo de la inauguración de esta cita que la consideró de “vital importancia” para dar certezas a la población boliviana. “No sería democrático ni responsable detener la realización del censo, por ello y dentro del cronograma de actividades que habíamos definido y concertado previamente convocamos a esta mesa técnica, cuya principal razón es discutir todos aquellos factores que van a intervenir en la realización del censo nacional y determinar la fecha del censo de población y vivienda de manera absolutamente técnica”, explicó. “Los que quieren politizar este trabajo de la comisión están totalmente equivocados; aquí se retoma el trabajo técnico para un resultado técnico. Ya no hay espacios para discursos políticos; de aquí en adelante, el resultado y el trabajo es netamente técnico”, insistió el Presidente y solo dejó en claro que la fecha debe garantizar que todos sean censados en Bolivia. “A los que forman parte de esta mesa técnica quiero decirles algo que para mí es irrenunciable, y no está sujeto a ninguna negociación: para definir la fecha del censo se debe partir del principio democrático de que no puede haber boliviano y boliviana, por más que sea uno o una, que no pueda ser censado, censada por razones geográficas o climáticas. La inclusión debe ser, y en eso seré inflexible, una de las características de este empadronamiento, de este Censo Nacional de Población y Vivienda”, afirmó. “La fecha que determine esta comisión será la fecha que a través de un decreto supremo el Gobierno nacional fijará como fecha definitiva para la realización del Censo de Población y Vivienda en nuestro país”, aseguró Arce dando cuenta de la importancia que se le asigna a esta instancia de consenso y acuerdo.

Denuncia intentos para desestabilizar el gobierno y derrocarlo El presidente Luis Arce aseguró que el censo es utilizado políticamente como instrumento de desestabilización, pero también para “derrocarlo”. Arce participó este viernes, en Trinidad, de la inauguración de la mesa técnica del censo, con un discurso que hizo un repaso de los diferentes momentos de diálogo que buscó su Gobierno con el objetivo de concertar de forma técnica la realización del censo, aunque no encontró –afirmó- eco en las posiciones de “atrincheramiento”, en alusión a los líderes del paro en Santa Cruz. “Esta mirada política del tema del censo, lamentablemente generó un abordaje político, ya que no solamente se utilizó como un instrumento de desestabilización del Gobierno, sino también busca derrocarlo”, advirtió ante las diferentes autoridades departamentales, municipales, universitarias y representantes de organismos internacionales que acudieron a la convocatoria. “Lamentablemente, el atrincheramiento de posiciones cerradas ha impedido que estos intentos (de diálogo) se concreten en un acuerdo nacional, que entre otros fijará también la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda”, lamentó el Presidente y explicó que este nuevo escenario responde, precisamente a “evitar mayores perjuicios, en un momento en que estamos saliendo adelante después de haber reconquistado la democracia, se está reactivando la economía, y de preocupantes expresiones de la crisis mundial capitalista”. “Hoy esta mesa, lo reafirmo, tiene una vital importancia para seguir dando certezas y soluciones, por encima de los caprichos, acuerdos subterráneos y los cálculos políticos”, afirmó Arce.