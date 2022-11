Calvo le dice a Arce que llegó la hora de poner fecha al censo 2023: deponga su actitud, deje de lado la soberbia y atienda esta justa demanda





04/11/2022 - 20:31:03

El Deber.- “Presidente Arce, llegó la hora de fijar fecha para la realización del censo 2023. Todo su pueblo se lo está exigiendo. El censo es una necesidad para todos los bolivianos. Deponga su actitud; deje de lado la soberbia y atienda esta justa demanda”, expresó Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico, en su mensaje del décimo cuarto día de paro por censo 2023. Pero no fue el único momento en el que le habló al presidente del Estado, antes le había dicho: “Presidente Arce, le reitero: deje su tozudez de incentivar el odio contra Santa Cruz; usted es el único que puede frenar la arremetida de sus partidarios. No siga el camino de la confrontación, su rol es el de la búsqueda de la solución, a través de un diálogo pacífico, sin amenazas ni cercos”. Calvo cuestionó las amenazas de marchas violentas que vienen desde Yapacaní y San Julián hacia la capital cruceña y que el cívico identifica como del Movimiento Al Socialismo y sus militantes. Sobre la representación técnica del Comité Interinstitucional en el encuentro convocado por el Gobierno nacional en Trinidad, Calvo indicó: “Depositamos nuestra entera confianza en la comisión que defenderá el mandato del cabildo y la posición de toda Santa Cruz y Bolivia, que también exige el censo 2023”. Además, se refirió al movimiento cívico nacional, que este lunes comenzará una movilización en todo el país, en demanda del censo en 2023. “Por el capricho del Gobierno, este país estará parado totalmente”, indicó. En su mensaje grabado en video y publicado en redes sociales, Calvo también le habló a los cruceños: “nuestra victoria está cerca, no es momento de aflojar”, arengó.