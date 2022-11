Juicio ordinario: Tribunal ratifica que Añez no fue presidente constitucional





04/11/2022 - 20:09:26

Erbol.- La Sala Penal Segunda de La Paz determinó este viernes ratificar el criterio de que Jeanine Añez no fue presidente constitucional y que, por lo tanto, no le corresponde un juicio de responsabilidades en el caso de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA). La decisión se dio en una audiencia de apelación, donde los vocales Henry David Sánchez y César Portocarrero ratificaron la decisión del juez Heber Torrejón, quien en octubre se declaró competente para tratar el caso EBA en jurisdicción ordinaria, a pesar de que Añez pidió juicio de responsabilidades. “La Sala Penal ha ratificado el fundamento, en sentido de que ella habría asumido inconstitucionalmente la presidencia y, por lo tanto, no goza de juicio de responsabilidad, algo que en todo caso ha sido muy parcializado”, indicó a ERBOL el abogado de Añez, Alaín De Canedo. En este caso Añez está imputada porque en el ejercicio de la presidencia designó a una gerente de EBA que, presuntamente, no cumplía los requisitos. Un proceso ordinario se desarrolla con acusación de un fiscal de materia y en juzgado; mientras que un juicio de responsabilidades se realiza con previa autorización de dos tercios de la Asamblea Legislativa, con acusación de la Fiscalía General y ante el Tribunal Supremo de Justicia. Añez pretendía ser juzgada en juicio de responsabilidades tomando en cuenta que se la acusa de hechos en el ejercicio de las funciones de presidenta, sin embargo, en criterio de los jueces no existiría documento que la acredite como presidenta constitucional. La defensa de Añez cuestionó el criterio de los jueces y señaló que se ha presentado pruebas como la declaración jurada de bienes de la exmandataria, papeletas de pago, la declaración constitucional que amplió su mandato como presidenta, además de leyes promulgadas. El abogado De Canedo recordó que en 196 años de historia de Bolivia nunca se negó un juicio de responsabilidades a un presidente. Anunció que, agotadas las instancias ordinarias, se recurrirá a un amparo constitucional. En caso de negarse también el derecho al juez natural de procesamiento, indicó que se acudirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En este mismo caso, otra Sala Penal ya decidió en abril de 2022 que Añez sí tenía derecho a juicio de responsabilidades, porque la ley no diferencia a presidentes que no hayan asumido constitucionalmente, sin embargo, esta decisión fue anulada tras un amparo presentado por la Fiscalía y estas dos últimas decisiones de jueces. Este criterio puede ser usado como antecedente para llevar a jurisdicción ordinaria otros casos que se llevan adelante contra Añez en juicio de responsabilidades, como el de Senkata-Sacaba. Añez se encuentra actualmente en la cárcel de Miraflores por los casos denominados "golpe de Estado".