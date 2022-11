La CAO alerta que efectos del paro y cerco en Santa Cruz afectarán la provisión de alimentos





El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Oscar Mario Justiniano, alertó que los efectos negativos de la paralización de Santa Cruz debido a las medidas de presión como el paro cívico y el cerco se sentirán no solo en la actualidad sino hasta los siguientes meses ya que la producción agropecuaria perdida garantizaba la provisión de alimentos a corto, mediano y largo plazo. “Este tipo de imposibilidad para moverse, para hacer lo que corresponde en el tiempo adecuado, no solo pone en riesgo la alimentación del día a día, sino lo que no se ha podido hacer en estos días en siembra, cosecha, alimentación de animales, carga de granja, traslado de leche, tendrá consecuencias a futuro”, manifestó Justiniano en entrevista con Unitel. Explicó que la producción, siembra y cosecha de producción quedó comprometida en estos 14 días de paro y bloqueos. En el caso del agro, dos millones de hectáreas no fueron parte de la campaña de verano por falta de combustible y otros insumos; y en la producción avícola, se reportó la muerte de un millón de pollos bebé. “En 42 días, después de ser alimentados y crecer, estos pollos debían abastecer el mercado; pero ahora no habrá ese abastecimiento”, sostuvo. Enfatizó en la importancia de la producción agrícola cruceña, que no solo es para esta región sino para todo el país. En este contexto, aseguró que debido las pérdidas económicas del sector no se garantiza la seguridad alimentaria del país. “Las familias de escasos recursos están sufriendo pérdidas por el encarecimiento de los productos de la canasta básica”, apuntó en una posterior entrevista con Fides Tv. El 22 de octubre se inició un paro cívico en Santa Cruz en demanda del censo en 2023, la medida provocó la reacción de organizaciones sociales e indígenas que se pronunciaron afectados en su economía, por lo que iniciaron un cerco con bloqueo de carreteras como medida de protesta y rechazo al paro.