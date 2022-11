Ministro Huanca pide a la CAO no ocasionar zozobra ante un posible desabastecimiento de alimentos





04/11/2022 - 16:04:46

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, señaló este viernes que la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) debería pedirle al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, que levante el paro, en lugar de ocasionar “zozobra” con un posible desabastecimiento de alimentos. El jueves, la CAO, reportó un millón de pollitos bebé muertos, dos millones de hectáreas sin siembra y 115.000 unidades productivas afectadas, lo que ocasionaría la falta de carnes, leche, huevos, granos, frutas, verduras, hortalizas, en cantidad, calidad y a precios justos. Ante ello, los agropecuarios manifestaron que “si la situación actual no se soluciona se pone en riesgo la seguridad alimentaria del país presente y futura, y de ninguna manera es responsabilidad de los productores que en todo momento buscan el abastecimiento”. Al respecto, el ministro Huanca manifestó que le “extraña la posición de la CAO” ya que como entidad, que aglutina a los productores agroindustriales, debería primero llamar a la reflexión al gobernador Camacho y al Comité Cívico y pedirles que levanten el paro en Santa Cruz. “La CAO, más bien más allá de amenazar y levantar zozobra a la población, puesto que existiría un posible desabastecimiento de alimentos, más que eso, ellos deberían llamar a la reflexión al Comité Cívico, a sus jefes, a sus patrones para que de una vez levanten (el paro)”, dijo. Señaló que el Gobierno nacional convocó al diálogo y a la mesa técnica esta tarde en Trinidad, por lo que insistió en que “ya no hay excusas” y el gobernador Camacho debería levantar el paro para que las actividades vuelvan a la normalidad en el departamento.