Asamblea de Tarija se pronuncia pidiendo Censo para el 2023





04/11/2022 - 15:52:39

El País.- Pese al rechazo de la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS), este jueves el bloque mayoritario de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), emitió un pronunciamiento exigiendo al Gobierno Nacional la realización del Censo de Población y Vivienda para la gestión 2023. En la sesión, participaron representantes de la Gobernación, Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS), Municipio de Cercado, Asociación de Municipios de Bolivia (AMB), Comité Cívico, y otras organizaciones sociales. Tras un arduo debate al interior del hemiciclo, se aprobó un documento tuvo el respaldo de 15 asambleístas, de los 29 que estuvieron presentes en sala. Los 13 del MAS se abstuvieron. Respecto al contenido de este documento, en su primer punto resuelve exigir que el censo se realice el último trimestre de 2023, para permitir que el ajuste a la coparticipación tributaria se realice el 2024, que la definición de nuevas circunscripciones y ajuste del padrón electoral se aplique en las elecciones del 2025 y se concrete la redistribución de la renta nacional a través de un pacto fiscal nacional. Segundo, exhorta al Gobierno Nacional y a los dirigentes cívicos de Santa Cruz instalar un escenario de diálogo que busque consensos y lograr pacificar al país, que en estas semanas ha estado convulsionado por frentes que piden Censo para el 2023 y quienes respaldan la postura del Gobierno Nacional para el 2024. Asimismo, plantean la conformación de un Comité Interinstitucional para la realización del Censo de Población y Vivienda en el Departamento de Tarija, para lo cual la ALDT invitará a las instituciones, autoridades y organizaciones sociales más representativas del Departamento a ser parte del mismo. Como cuarto punto, recomiendan al Órgano Ejecutivo Departamental de Tarija el funcionamiento del Centro de Estadísticas del Departamento de Tarija creado por Ley Departamental N° 050 del 26 de junio del 2012 “Ley de creación del Centro de Estadísticas del Departamento de Tarija”. El MAS en contra Al respecto, la asambleísta departamental por el MAS, Juanita Miranda, señaló que esta declaratoria solo representa una postura política y no de la institución, de la cual como bancada del partido azul se pronunciaron en contra de ello. “Solamente es un pronunciamiento que no tienen ningún carácter vinculante para ningún otro ente, ni siquiera para el Ejecutivo, que supuestamente manifiesta la postura de la Asamblea, pero es en torno de un solo bloque político, el bloque de derecha. Se ha hecho notar esta diferencia, pero ellos siendo mayoría con la bancada de Unidos, Comunidad de Todos e Indígenas han procedido a aprobarlo”, mencionó.



Unidos dice que era necesario un pronunciamiento El jefe de bancada de Unidos, Mauricio Lea Plaza, argumenta que este pronunciamiento ha sido emitido en el marco deliberativo que tiene la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), la cual faculta poder aprobar este tipo de documentos. Lea Plaza refirió que, para este encuentro, la ALDT también cursó invitación para el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), quienes no se hicieron presentes. “Al final se emitió una declaración, que es una figura prevista en el Reglamento de la ALDT que viene a expresar la postura de la Asamblea ante cualquier tema importante, en este caso, tiene que ver con el Censo”, explicó. Enfatizó que era urgente que la ALDT se pronuncie, esto debido a una situación de emergencia que enfrenta actualmente el país, con sectores convulsionados, y que puede desenlazar en escenarios fatídicos. Frente al rechazo de la bancada del MAS a este documento, Lea Plaza argumentó que “eso es normal”. Refirió que el partido azul tiene también que acostumbrarse a reconocer el juego de las mayorías y minorías.