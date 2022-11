El 65% percibe que la polarización aumentó en Bolivia y surge pedido de un líder que imponga orden





04/11/2022 - 11:55:15

Brújula Digital.- El conflicto reciente por el censo ha puesto a Bolivia nuevamente en un ambiente de polarización, esa es la percepción del 65% de los encuestados por Diagnosis en su reciente estudio. La respuesta fue afirmativa ante la pregunta de si hay o no hay polarización en el país, sólo el 24% opina que no hay o hay poca polarización. El gobierno de Luis Arce afronta un paro cívico indefinido en el departamento de Santa Cruz con el que instituciones cruceñas exigen la realización del censo en 2023 y no en 2024 como pretende el Ejecutivo. En respuesta a la presión el Gobierno, a través del partido MAS, ha desplegado cercos y marchas contra la ciudad como represalia por el paro. Según la encuesta de Diagnosis, el 67% percibe que aumentaron o aumentaron mucho los conflictos sociales en las últimas semanas y que esto está generando una polarización. Quienes están más preocupados por la polarización en Bolivia son las clases medias opositoras al Gobierno, sobre todo en tierras bajas. Frente a esta percepción mayoritaria de incremento de conflictos sociales y de polarización social, la demanda predominante de los entrevistados es por un líder que logre acuerdos. Es decir, todavía se confía en procedimientos deliberativos y democráticos para superar los conflictos. Sin embargo, un preocupante 32% comienza a demandar un "líder fuerte" que "imponga orden". Estas tendencias autoritarias están presentes tanto en los sectores que apoyan al Gobierno, como entre los que se oponen al MAS. Si a través de los mecanismos democráticos y deliberativos no se logra un acuerdo para superar los conflictos por el Censo, es previsible que la demanda por líderes autoritarios se incremente en el corto y mediano plazo, concluye la encuestadora.