Censo: la mesa técnica comienza con preacuerdos y la liberación de presos





04/11/2022 - 11:26:50

Con coincidencias previas y tras la liberación de los detenidos en La Guardia, así arriban a la mesa técnica el Gobierno y la representación del comité interinstitucional de Santa Cruz. A la cita, que tendrá lugar en Trinidad (Beni), están invitadas las autoridades municipales, subnacionales y de las universidades públicas. El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, informó que la mesa técnica, que definirá la fecha del censo, sesionará en Trinidad (Beni), y que el acto de inauguración está previsto para las 18:00 de esta jornada. “El Gobierno ha convocado para instalar la comisión técnica el día de mañana (hoy) en ciudad de Trinidad, a la cual estaremos asistiendo para poder inaugurar”, manifestó. La autoridad detalló que invitaron a la cita a rectores de las universidades públicas, a los representantes de las asociaciones de municipios, a los alcaldes de capitales y El Alto, a los gobernadores, a las autoridades indígenas y a los representantes de organismos internacionales. Cusicanqui indicó que también les solicitaron a las autoridades que acrediten a una persona de su equipo técnico para instalar la comisión técnica. En la invitación se detalla que esa mesa comenzará su trabajo mañana, a las 10:00, y que su labor será por “tiempo y materia”. El comité interinstitucional de Santa Cruz estará representado en la mesa técnica, confirmaron por separado Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, y Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm). El segundo, en rueda de prensa junto al equipo técnico del comité y antes de que se confirme la convocatoria, anticipó que asistirían. “Como equipo técnico y parte de la comisión Interinstitucional, siempre vamos a apostar al diálogo”, aseguró. En ese contacto con los periodistas, Cuéllar afirmó que siguen sosteniendo que el censo se puede realizar en 2023 y que están dispuestos a debatir técnicamente en todos los escenarios a los cuales les inviten. Calvo manifestó que su voluntad de asistir a ese tipo de mesas se ve empañada por la marcha que partió de San Julián y que se acerca a Santa Cruz. No obstante, consultado sobre si confirma la asistencia del equipo técnico del comité interinstitucional a la reunión en Trinidad, manifestó: “Se confirma”. En tanto, el cívico aseguró que el paro continúa. “El paro se mantiene. No hemos conseguido nada. Cada vez que queremos de alguna forma sentarnos a poder llegar a un punto de equilibrio, vemos que el Gobierno vuelve a contraatacar”, lamentó. El acto de inauguración de la mesa técnica en Trinidad está precedido por dos antecedentes. El primero, que en una reunión, el martes, llegaron a puntos de coincidencia el Gobierno y una representación del comité interinstitucional. El segundo, que los ocho detenidos durante la represión de La Guardia fueron liberados, algo que fue una de las “condiciones mínimas” para reinstalar el diálogo. Cuéllar comentó que el martes por la noche se reunieron con la representación del Gobierno y que arribaron a puntos de coincidencia, los cuales detalló de la siguiente forma: abrogación del decreto 4760, que fija el censo para 2024; que en el nuevo decreto del censo se especifique la fecha en la que se conocerán los resultados y la distribución de recursos; y que la fecha del censo se defina en una comisión técnica. No obstante, el rector manifestó que no se avanzó más debido a que esa noche sucedió la represión y las detenciones en La Guardia y a causa de que a la cita no asistió la representación de la Gobernación de Santa Cruz, sólo estuvo presente la representación de la Uagrm y del Comité Pro Santa Cruz. El segundo antecedente es la decisión de un juez de liberar a los ocho detenidos en el municipio de La Guardia, aunque la investigación seguirá porque el caso no fue cerrado. Los apresados fueron denunciados por presuntamente causar destrozos a bienes públicos y agredir a efectivos cuando sucedía la represión en ese municipio. El gobernador Fernando Camacho indicó que el mandato que tienen es que el censo se realice en 2023, y que no puede haber negociaciones “por abajo”. Confirmó que no asistirá a Trinidad. “Que vayan los técnicos”, afirmó. “Cualquier mesa de diálogo que se abra, donde se sienten, no nos hacemos problema porque siempre vamos a apoyar al comité interinstitucional, pero el mandato es claro, que es al 2023 el censo, y que los técnicos deben ajustarse para que se realice”, agregó el gobernador.