El Comité Interinstitucional cruceño se abre a que el censo sea en noviembre de 2023





04/11/2022 - 11:20:26

El Deber.- El Comité Interinstitucional Impulsor del Censo 2023 espera que esta tarde no haya injerencia política en la labor de la reunión que definirá la fecha del censo. La reunión por tiempo y materia iniciará a las 18:00 en Trinidad (Beni). Rómulo Calvo, presidente del Comité Pro Santa Cruz, señaló que se acepta, incluso, que la encuesta nacional pueda realizarse hasta el último trimestre de 2023. Sugirió noviembre, como estaba previsto en 2022. “Necesitamos demostrarle al Gobierno que no puede jugar con la conciencia de los bolivianos. Nosotros sugerimos que sea en octubre, pero les dejamos, que puede ser en el segundo semestre, no sé si en noviembre, el 14, después de un año de la suspensión del censo”, dijo el representante en entrevista con ‘Influyentes’ de EL DEBER radio. Recordó que son seis meses que desde Santa Cruz se exige realizar el empadronamiento en 2023 y responsabilizó al Gobierno por la politización del tema. Confirmó también que un pre acuerdo es que la aplicación de los resultados de la labor sea realice a partir de octubre de 2024. “Lo más adelantado que tenemos es que los resultados deben entregarse en septiembre de 2024 y que los beneficios que dan, como la redistribución de recursos, otras acciones con los datos, el padrón electoral, la redistribución de escaños, puedan concretarse a partir de octubre”, agregó. La tensión en Santa Cruz no ha bajado, de los ocho aprehendidos en la represión de La Guardia, después de que la jueza Susana Zabala ordera su libertad, uno quedó detenido porque justo antes de salir apareció una orden de aprehensión ejecutada en la misma Felcc. Será presentado hoy ante el juez cautelar. El desabastecimiento de combustible también es acuciante en Santa Cruz. A esto se suman los bloqueos de rutas interdepartamentales por sectores sociales afines al MAS en La Guardia (Valles Cruceños), Pedro Lorenzo (Camiri) y Yapacaní (norte cruceño) y la caravana de interculturales de San Julián que se dirige a la capital cruceña. “No es una demanda a favor de Santa Cruz, es para todos los bolivianos, que exigen censo 2023, los que han vulnerado las normas son los del Gobierno. Es una bandera muy importante para que el pueblo se sienta triunfador, pero el Gobierno no quiere que el pueblo gane, quieren seguir como todopoderosos, cuando ellos garantizaban el censo para 2022, luego cambiaron y valoraron que sea en 2024, ahora que dejen de pensar qué dirá el senador, el militante del MAS, que piensen en el colectivo boliviano”, indicó. Finalmente, Calvo anticipó que solicitarán que integrantes del comité interinstitucional formen parte del grupo de trabajo técnico que prepara el censo, así como representantes de los institutos departamentales de estadística y profesionales de los municipios, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los acuerdos. “Felicitar el patriotismo del pueblo cruceño, que es por todos los bolivianos, agradecer a las provincias que han sido baluarte en la defensa de Santa Cruz, hay zonas en la capital que han sido de verdad, atentadas por delincuentes, que dicen ser autoridades, que tratan de imponer sus criterios, pero ellos se han defendido, decirles que mantengamos la fe, la esperanza y nosotros vamos a estar velando para poder tener algo que sea para todos los cruceños y los bolivianos”, dijo el dirigente cívico.