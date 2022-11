Honda avanza con miniautos autónomos que no necesitan mapas





04/11/2022 - 11:07:48

La «Micro-movilidad», que se refiere a los miniautos que son más pequeños que los coches compactos, puede comenzar a despegar en Japón. Honda Motor realizó el miércoles una demostración de sorprendentes vehículos eléctricos muy pequeños que gracias a la Inteligencia Artificial (IA) ofrecen conducción autónoma sin los mapas digitales que conocemos. Honda presentó un mini coche de un solo asiento, que parecía una cabina telefónica, un miniauto de dos asientos con aires de patrulla policial y un modelo para cuatro pasajeros semejante a un carrito de golf bajo la marca CiKoMa. También se conoció a WaPOCHI, un robot de micro-movilidad que reconoce al usuario y lo sigue a pie. Puede llevar el equipaje del dueño, por lo que se puede caminar con las manos vacías. La subsidiaria Honda R&D lidera la investigación y el desarrollo de los vehículos eléctricos ultra compactos de la compañía y busca hacer que sean comercialmente factibles para fines de la década. Según el Instituto de Investigación Yano de Tokio el mercado de la micro movilidad en Japón podría crecer hasta 11.350 vehículos vendidos en 2025 y a 102.700 en 2030. La fabricante japonesa no solo utiliza inteligencia artificial en estos pequeños coches, sino también la inteligencia artificial cooperativa «Honda CI (Inteligencia Cooperativa)» que permite que las personas se entiendan entre sí.

«Estamos investigando y desarrollando con el objetivo de hacer realidad una sociedad donde las personas y los bienes puedan moverse en cualquier lugar, en cualquier momento, con cero accidentes de tráfico y sin estrés», dijo Honda R&D. La empresa comenzará a probar oficialmente estos vehículos a finales de este mes en un centro ubicado al norte de Tokio, informó el Nikkei. Las pruebas se realizarán inicialmente con vehículos eléctricos de cuatro asientos. Cada vehículo tendrá una cámara estéreo en la parte delantera y otras seis colocadas en la parte delantera y trasera, que pueden detectar instantáneamente las carreteras y las obstrucciones en la ruta. Los automóviles vendrán equipados con características de apoyo al conductor que promueven la operación segura del vehículo. Honda actualizará gradualmente las funciones de conducción autónoma con el objetivo de hacer que los vehículos sean autónomos en dos o tres años. Los vehículos eléctricos no se basarán en mapas digitales, ya que la IA desarrollada por Honda R&D es capaz de analizar las carreteras y los alrededores para formular automáticamente la siguiente ruta de conducción. Honda dijo que estos son los primeros vehículos del mundo que pueden reconocer carreteras y trazar rutas de forma independiente. Usando la IA, los autos pueden responder a los pasajeros que solicitan un viaje. Los miniautos tendrán cuatro paquetes de baterías reemplazables instalados debajo de los asientos y se espera que tengan un alcance de 20 a 30 km con una sola carga. Se pueden iniciar simplemente presionando un botón en el panel táctil y no requerirán el uso de pedales de acelerador o freno convencionales. Los mini coches pueden viajar a velocidades de 10 a 15 km por hora, casi tan rápido como una bicicleta. Disminuyen la velocidad en las curvas y, cuando se acercan a una intersección, el conductor puede elegir la siguiente dirección manipulando un joystick instalado a su derecha. Los vehículos eléctricos de micro-movilidad serían fácilmente accesibles para los conductores primerizos, pero sobre todo para los ancianos y personas con discapacidad. Los vehículos también podrían servir como una forma alternativa de transporte para quienes deseen evitar los autobuses y el metro para evitar la pandemia o para hacer recorridos cortos. (NI/RI/)