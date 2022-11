3.700 despidos: Twitter borró la memoria de las computadoras de sus exempleados por orden de Elon Musk





04/11/2022 - 10:50:23

Infobae.- Los trabajadores de Twitter en el Reino Unido se encuentran en una gran incertidumbre sobre si perderán sus trabajos luego de la ola de más de 3.700 despidos por parte de Elon Musk en todas las oficinas de la red social en el mundo, tras comprar la compañía por 44 mil millones de dólares. Los ex empleados en Estados Unidos ya demandaron a la compañía por los despidos, los cuales, según los empleados se realizaron sin previo aviso, violando así, la ley federal y de California. En cuanto al Reino Unido, la plataforma tiene oficinas en Londres y Manchester, y este viernes se espera que todos los empleados reciban un correo electrónico con el asunto “Tu función en Twitter” a las 4:00 de la tarde hora local, según publicó el medio local, The Daily Mail. Miembros del equipo de trabajo en Gran Bretaña, aseguraron que la información de sus computadores fue “borrada de forma remota” mientras dormían y se les revocó su acceso a las plataformas de mensaería de Slack y Gmail. Chris Younie, quien trabajaba para Twitter en el área de entretenimiento, dijo en una publicación que, “esto no parece prometedor. No puedo iniciar sesión en los correos electrónicos. Mac no se enciende. Pero estoy muy agradecido de que esto esté sucediendo a las 3 am. Realmente aprecio la consideración de los muchachos del frente de tiempo...”. Simon Balmain, quien se desempeñaba como gerente senior en la empresa en el Reino Unido, dijo que creía que lo habían despedido después de desconectarse de su computadora y de Slack. “Todos recibieron un correo electrónico que decía que iba a haber una gran reducción en el número de empleados, y luego, alrededor de una hora después, la gente comenzó a borrar sus computadoras portátiles de forma remota y a revocar el acceso a Slack y Gmail”, comunicó el ex empleado en unas declaraciones a la BBC. “La mayoría de la gente del Reino Unido probablemente esté dormida y aún no lo sepa. Trabajaba principalmente en horas de LA (Los Ángeles) debido a los proyectos en los que estaba, así que todavía estaba despierto cuando sucedió”, escribió Balmain. Los ex empleados de Twitter usaron la propia plataforma para comunicar la forma radical en la que fueron despedidos, “Siento pena por cualquiera que no haya sido despedido. Elon derribará a los que quedan con sus ideas descabelladas. Cualquier tipo de Twitter que conocíamos antes está muerto”, dijo un empleado quien se identificó como James. Twitter dijo que sus oficinas estarán cerradas temporalmente y que se suspenderá el acceso y las credenciales de todo el personal para “ayudar a garantizar la seguridad de cada empleado, así como los sistemas de Twitter y los datos de los clientes”. Por otra parte, los empleados de San Francisco, recibieron el jueves un correo electrónico adelantando que antes de las 16.00 GMT del viernes tendrán una notificación informándoles si seguirán o no en la compañía, según los medios estadounidenses. Según el periódico británico Financial Times, el empresario tiene también como objetivo exigir el trabajo presencial en la oficina a partir de este lunes, con lo que revertiría la política actual de Twitter, que permite a los empleados trabajar desde cualquier lugar. A finales de la semana pasada, el magnate de origen sudafricano revisó el equipo de administración del gigante de internet y despidió a ejecutivos, entre ellos el jefe de Twitter, Parag Agrawal, en tanto que incorporó a un pequeño grupo de asesores de confianza, incluido su abogado personal Alex Spiro.