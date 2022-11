Gobierno espera que líderes del paro en Santa Cruz sean parte de la solución en el diálogo para definir fecha del censo





04/11/2022 - 09:47:45

El Gobierno espera que los líderes del paro cívico en Santa Cruz sean parte de la solución y no del conflicto en el diálogo que será inaugurado este viernes en Trinidad, Beni, y que se extenderá el tiempo necesario hasta consolidar de manera técnica la fecha del censo, afirmó el portavoz presidencial Jorge Richter. “Esperamos que Santa Cruz pueda sumarse, pueda estar presente y aportar para ser parte de la solución y no así del conflicto. Esperemos que el diálogo pueda encauzarse rápidamente para que Santa Cruz levante estas medidas que tienen un alto costo en lo que significa riesgo físico y daño económico a las capacidades productivas de la región”, explicó en una entrevista en la cadena CNN. “La situación en nuestro país pareciese vivir una réplica de lo que han sido los intentos del año 2019 de poder encontrar nuevamente el camino que conduzca a una ruptura institucional, bajo el argumento del proceso censal, que es una cuestión fundamentalmente técnica”, advirtió. Este viernes empezará el diálogo técnico en Trinidad. “La comisión tiene que trabajar, seguramente esto llevará 10, 15, 20 días de trabajo para poder definir la fecha”, perfiló en torno a los plazos. El presidente Arce estará en la inauguración del diálogo por el censo El presidente Luis Arce estará este viernes en la inauguración del encuentro que en Trinidad, Beni, definirá de forma técnica la fecha del censo de población y vivienda, confirmó la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón. “Va a estar el presidente Luis Arce (en la inauguración), donde participarán gobiernos departamentales, municipales, autonomías indígenas y dos organismos internacionales”, explicó en una entrevista. Los ambientes de la Universidad Autónoma José Ballivián de Beni serán el escenario del diálogo convocado por el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, para definir la fecha del censo. “Dejemos de lado el discurso político, tienen que trabajar, precisamente, los equipos técnicos. Esta comisión técnica va a estar compuesta por 45 miembros de todos los niveles autonómicos, y esto nos va a permitir avanzar”, aseguró Alcón. Están invitadas las autoridades de las universidades públicas, de las 9 asociaciones municipales, los nueve alcaldes de ciudades capitales más El Alto, las autoridades de los gobiernos indígena originario campesinos, los nueve gobernadores de Bolivia y los representantes del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfp) y de la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Celade-Cepal). Alcón consideró que el diálogo técnico genera las condiciones para que se suspenda la extrema medida de paro en Santa Cruz, porque no ve necesario seguir afectando al pueblo. ABI