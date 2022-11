El cerco ya golpea a la producción alimentaria y causa otro bloqueo





04/11/2022 - 09:43:19

Página Siete.- Industriales, transporte pesado y el sector del agro presionan con movilizaciones y pronunciamientos al Gobierno debido a los efectos económicos del cerco a Santa Cruz, que ya ha puesto en riesgo la seguridad alimentaria del país, según advirtió en un comunicado la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Ayer, camioneros afiliados a la Cámara Departamental de Transporte y el sector pesado internacional reactivaron un bloqueo en la carretera que une a Cochabamba con los departamentos de La Paz y Santa Cruz, a la altura de Suticollo, en demanda de que se ponga fin a esta medida de presión que protagonizan los sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS) en respuesta al paro indefinido que demanda la realización del censo en 2023. “Acabamos de retomar el bloqueo para ver que el Gobierno solucione esta problemática (...) para que el censo sea el 2023 y podamos trabajar como todo boliviano. Hace 10 días que nuestros vehículos están parados por el cerco”, señaló el dirigente Héctor Mercado. Explicó que el bloqueo es indefinido, “hasta que solucionen el problema”, y dijo que esta medida les ocasiona grandes pérdidas económicas, porque Santa Cruz genera el 70% y las demás ciudades el 30%. Los afectos se comenzaron a sentir no sólo en la economía de los transportistas, sino también en la de los productores de alimentos, como la leche, que a diario desechan en las carreteras alrededor de medio millón de litros, o de los criadores de pollos, en cuyos camiones parados por el cerco murieron cerca de un millón de pichones, según informe de la CAO. En los centros de abasto de La Paz y El Alto subió el precio del kilo de pollo hasta por encima de 18 bolivianos. El gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, Franklin Flores, culpó de la especulación a los intermediarios y anunció que se comenzará a distribuir este alimento directamente en los mercados populares. “De la misma manera con la carne de res, vamos a tomar previsiones. Vamos a abastecer a los mayoristas”, complementó. El viceministro de Defensa y Derechos del Consumidor, Jorge Silva, anunció que el Gobierno “hará todos los esfuerzos necesarios a fin de garantizar el abastecimiento de carne de res, de pollo y de cerdo en los diferentes mercados del país”. Dijo que si bien no existe desabastecimiento, ciertamente disminuyó la oferta de estos productos, además de otros alimentos. Anunció que habrá sanciones y procesos por agio y especulación contra los comerciantes que subieron los precios con el argumento del conflicto que se presenta en Santa Cruz. ”No pueden los productos que vienen de Cochabamba, Beni, Chuquisaca, Oruro, etc... incrementar los precios aduciendo el paro de Santa Cruz. Lo que se puede entender es que no esté llegando pollo Sofía por el paro, carne de Santa Cruz por el paro, pero la carne del Beni, los pollos que llegan de Cochabamba o Sucre, no deberían tener incremento de precios”, afirmó. El cerco también afectó el aprovisionamiento de combustible, que es requerido por la agroindustria. Ayer en la noche, un grupo de vecinos logró ingresar hasta la refinería de Palmasola para levantar el cerco que, en ese momento, sólo se sostenía con promontorios de tierra y vigilancia policial. La Cámara Nacional de Industrias (CNI) hizo un “llamado clamoroso” al Gobierno y a los representantes del Comité Interinstitucional de Santa Cruz a deponer actitudes y dialogar. Condenó la radicalización del conflicto, incitada principalmente por los grupos que llevan a cabo el cerco a Santa Cruz. “Estamos preocupados por la imagen internacional que hoy día refleja Bolivia; Bolivia no merece el conflicto que estamos viviendo”, sostuvo el presidente de la CNI, Pablo Camacho, en conferencia de prensa. Exigió al Gobierno y al Comité Interinstitucional dialogar y hallar soluciones concretas y advirtió que el paro indefinido y el cerco a Santa Cruz están generando millonarias pérdidas. La CAO advirtió que de persistir el conflicto, la seguridad alimentaria en el país está en riesgo y deslindó toda responsabilidad en caso de escasez de productos. “Los resultados negativos afectarán en el corto y mediano plazo, los productores hoy no pueden cosechar ni sembrar por falta de circulación, por falta de combustible, tampoco pueden sembrar los alimentos de mañana, los pecuarios no pueden alimentar a sus animales, no reciben atención de profesionales, los pollitos BB se mueren en camiones en el trayecto rumbo a las granjas, la leche se tira en canales o se echa a perder en tanques”, advirtió en un comunicado en el que además llama al diálogo. Efectos del cerco Leche Los productores lecheros de Santa Cruz denunciaron que por día se deben botar cerca de medio millón de litros de leche por el cerco a Santa Cruz. Pollo La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) señaló que cerca de un millón de pollitos BB (pichones) han muerto en las carreteras, por lo que los productores no pueden garantizar el abastecimiento de pollo para fin de año . Carne Ganaderos señalaron que por el cerco, el abastecimiento de carne al resto del país está restringido, lo que ha generado alzas de precios en los mercados.