Andrónico pide mayor seriedad al Gobierno y dice que la fecha del Censo es un falso debate





03/11/2022 - 21:40:18

Correo del Sur.- El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, pidió este jueves al Gobierno “mayor seriedad” en la gestión del Censo y afirmó que considera que la fecha del empadronamiento censal es “un falso debate”. “Nosotros queremos pedir mayor seriedad a los ministros del área, principalmente al INE. Si hay condiciones logísticas, si hay condiciones técnicas, y si la comisión técnica ve posible llevar a cabo en 2023, seguramente evaluarán y en el momento oportuno lo dirán. Y si no es posible llevar ese año (…), por qué no llevarlo el año que viene, después de 2023, el año 2024 (…) Si es posible, noviembre de 2023, y si no hay condiciones, abril 2024”, dijo el titular del Senado, que fue reelegido para el cargo más temprano. Andrónico agregó que, “lo más importante, es que los resultados los tengamos en el tiempo menos posibles y que los resultados del Censo se apliquen esta gestión (en este periodo de gobierno)”. En ese línea, rechazó que el gobierno y el MAS le tengan “miedo al Censo” o a sus resultados. “Y entrar a (un debate sobre) la fecha y el año de realización del Censo, me parece un falso debate. Lo más importante, si se lleva a cabo en 2023 o 2024, es que los resultados lleguen en el menor tiempo posible”, insistió. Por otro lado, llamó al terminar con las “hostilidades y la violencia” en Santa Cruz”. Andrónico recordó que la Asamblea cumplió con su deber al aprobado los préstamos “para el desarrollo del Censo de este año, 2022”.