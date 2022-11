Vecinos abren cerco, pero YPFB y la Policía no permiten el ingreso de camiones en la refinería de Palmasola





03/11/2022 - 21:33:09

El Deber.- Un grupo de vecinos llegó hasta el ingreso de la refinería de Palmasola, para levantar el cerco que persistía en la zona, y de esta manera permitir el paso de los camiones cisternas que estaban varados a causa de un bloqueo instalado para presionar para que se levante el paro indefinido por el censo. Pese a que se logró liberar la zona, la Policía y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no permiten el ingreso de cisternas, pese a una fila interminable de estos que llevan más de una semana a la espera del combustible. La medida se dio luego de un mitin que se realizó en el 6to anillo de la avenida Santos Dumont, en el que los vecinos expresaron su cansancio y rechazo al cerco que afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) y motivados para que los cisternas puedan ingresar a la refinería y abastecerse de combustibles para proveer a los surtidores del departamento, marcharon hacia el lugar para liberarlo. Cuando la columna de personas llegó hasta inmediaciones de la refinería Guillermo Elder Bell, el coronel Jorge Espejos, comandante de la Villa Primero de Mayo, que estaba en el lugar con otro grupo reducido de policías, salió al encuentro para pedirles a los protestantes que no revienten algún petardo ante el peligro de la cantidad de combustibles en los camiones. Finalmente la centena de vecinos se aproximó hasta el ingreso y con sus propias manos y otros con palas levantaron el promontorio de tierra que estaba en el lugar desde hace más de una semana. Algunos de ellos aclararon que el objetivo no es la toma de la refinería, sino garantizar la libre transitabilidad de la cuantiosa cantidad de cisternas, tanto del departamento y otros que llegaron desde Paraguay para ingresar y abastecerse de combustible.