Liberan a los ocho detenidos durante los conflictos en La Guardia





03/11/2022 - 21:28:32

Página Siete.- El juez Rodrigo Vedia dispuso la liberación de los ocho detenidos durante los enfrentamientos llevados a cabo en el municipio de La Guardia, Santa Cruz. La audiencia fue llevada a cabo en instancias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). En contacto con Página Siete Digital, Martín Camacho, abogado de la parte denunciada, indicó que los ocho aprehendidos fueron liberados al no haber pruebas acusatorias en su contra. “La fiscal de materia, ante la falta de elementos para presentar una imputación, dispone conforme a procedimiento que sea el juez quien los libere”, indicó Camacho a este medio. No obstante, señaló que la investigación contra estas personas seguirá, debido a que el caso no fue cerrado. “El Ministerio Público constituido en una comisión de fiscales, notifica a los abogados como un acto investigativo a realizarse inmediatamente, es decir, no notifican para mañana, ni el lunes, sino inmediatamente concluida la audiencia”, acotó el jurista. El pasado martes, ocho personas fueron denunciadas por la Policía por presuntamente causar destrozos a bienes públicos y agredir a los uniformados, cuando éstos reprimían violentamente con agentes químicos a los vecinos del municipio de La Guardia, en Santa Cruz.