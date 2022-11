Camacho seguirá en el paro indefinido mientras una comisión técnica participa en la reunión de Trinidad





03/11/2022 - 21:18:21

El presidente del Comité Cívico Rómulo Calvo, desde su domicilio, flanqueado por el gobernador Luis Fernando Camacho y el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental Zvonko Matkovic, anunció que este viernes, en el día 14 del paro indefinido, el Comité Impulsor del Censo participará en las mesas técnicas en Trinidad, aunque criticó la actuación del gobierno nacional de estar presente a través de sus actores políticos. A su turno, Camacho aseguró que el pueblo no se moverá de las calles y seguirá firme en esta lucha emanada del cabildo del 30 de septiembre hasta que se decida que el censo se llevará a cabo en 2023. Y explicó que estos días estuvo visitando a las personas en las rotondas, evitando de esta forma ser señalado como impulsor de esta protesta, siendo que este pedido es de toda la ciudadanía y no representa ni una ni tres autoridades, sino que obedece a más de 1,5 millones que asistieron al cabildo. Camacho descartó participar del encuentro en Trinidad donde se definirá la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda y ratificó que pese a la instalación de la mesa técnica el mandato del cabildo es que la encuesta nacional sea en 2023. La autoridad departamental fue invitada al igual que sus otros ocho colegas del país, pero en su lugar dijo continuará en las calles apoyando el paro indefinido hasta lograr el objetivo de la lucha. “Creo que el seguir firmes en las calles, manteniendo el paro cívico hasta conseguir que el Censo sea en 2023 es el objetivo y no nos vamos a mover de las calles, pueden haber mesas de diálogo, mesas técnicas, pero nuestro mandato es que se haga en 2023 cualquiera que sea el mecanismo”, insistió. A pesar de la instalación de la mesa técnica, Camacho dijo desconfiar de la “buena voluntad” del Gobierno ante los intentos frustrados que se dieron para demostrar que era posible adelantar la encuesta del Censo. “Si (la reunión) es técnica, que vayan los técnicos que tienen el sustento para demostrar que sí se puede (realizar el Censo) en 2023, tomando en cuenta que el Gobierno está siendo de juez y parte”, sostuvo consultado al respecto. Criticó también la falta de diálogo de parte del Gobierno central, que mientras instala una mesa técnica para tratar la fecha de esta encuesta nacional, por otro lado viene una marcha desde San Julián con hordas del MAS hacia Santa Cruz en busca de la confrontación. En este tema, lamentó los hechos acaecidos en el municipio de La Guardia, en especial con lo sucedido con un periodista de la red televisiva que resultó herido en los enfrentamientos por los grupos que se oponen al paro cívico indefinido.