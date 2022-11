CIDH expresa preocupación por la violencia en Bolivia y pide garantizar la manifestación pacífica





03/11/2022 - 21:03:54

Erbol.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por los actos de violencia durante las protestas por el Censo en Santa Cruz, por lo cual llamó a tomar medidas para garantizar el derecho a la manifestación pacífica y fortalecer procesos de diálogo. La CIDH y la Relatoría para la Libertad de Expresión rechazaron todo acto de violencia en contextos de manifestaciones, en particular aquellos fundados en elementos de discriminación por origen étnico-racial. Asimismo, ante reportes de agresiones a periodistas que cubren el paro, el organismo recordó que la libertad de expresión protege el derecho a registrar y difundir las manifestaciones, movilizaciones, protestas y sus contextos. Señaló que es deber del Estado garantizar que periodistas puedan ejercer su trabajo en condiciones de seguridad, preservando su vida, integridad personal y libertad de expresión. La comisión indicó que el Estado debe adoptar medidas para proteger a las personas que participan en todas las manifestaciones. Aclaró que los actos de violencia no ilegitiman una protesta ni permite a las autoridades públicas criminalizar en forma generalizada o a las fuerzas de seguridad acudir al uso de la fuerza o a detenciones masivas. Reiteró que las manifestaciones o protestas no pueden prohibirse por el hecho de realizarse de manera simultánea o por un riesgo de escalada de tensión. En estos casos, el Estado debe adoptar medidas para proteger a todas las personas que participan en todas las manifestaciones. La CIDH advirtió tensiones sociales históricas que pueden derivar en actos de violencia, como ha sucedido en el pasado, además de riesgos de discriminación por origen étnico-racial y por motivos de género. En ese marco, recalcó la importancia de generar un ambiente de diálogo amplio, constructivo y que garantice los derechos de las personas y grupos en situaciones de vulnerabilidad.