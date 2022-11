La última gran película de Bruce Willis es esta arrolladora y sofisticada película de ciencia ficción que llega a Netflix





03/11/2022 - 18:09:07

Bruce Willis ha pasado una última década no muy gloriosa. Sus problemas de salud y una filmografía muy poco lucida hace que tengamos que remontarnos a hace diez años para encontrar una de sus últimas grandes películas. Se trata de 'Looper', una maravillita de ciencia ficción considerablemente ambiciosa, que en la actualidad sería imposible topársela disfrutando de un estreno normalizado en salas, pero que que acaba de llegar a Netflix después de unos cuantos años inlocalizable en streaming. Aunque el punto de partida del que sería el salto de Rian Johnson al alto presupuesto y, sin duda, su ticket de entrada en las grandes ligas del mainstream (dirigiendo 'Los últimos Jedi', cada vez más reivindicable) esta 'Looper' tiene aires de serie B de género y no tarda en adoptar ramalazos de una ciencia-ficción más reposada y casi literaria. Y todo gracias a una atrevida idea de partida, a unos personajes absolutamente apasionantes y un saber llevar hasta las últimas consecuencias un concepto magnífico. 'Looper' nos manda al futuro, al año 2074. Cuando allí el crimen organizado quiere matar a alguien y deshacerse del cadáver, envía a la víctima treinta años al pasado, y un sicario lo ajusticia, haciendo imposible rastrear el crimen décadas más tarde. Pero un día, uno de estos asesinos descubre que sus jefes quieren liquidarle con esta misma táctica, y decide escapar perdiéndose en el laberinto de los viajes en el tiempo. No se pueden dar demasiados detalles sin espoilear más de la cuenta, aunque algunos matices serán obvios para el espectador atento (y curtido en el género): en cualquier caso, Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt y Emily Blunt conforman un espectacular trío protagonista que da toda la carga emocional a una película que va mucho más allá de un mero trastabillar con máquinas del tiempo. Aderezado con personajes y tipologías típicas de buen noir, y con un diseño de producción modesto pero muy efectivo, 'Looper' es una película de obligado (re)descubrimiento, aunque sea solo como elegía de un Willis que no volverá (y una forma de plantear la ciencia ficción que, posiblemente, tampoco).