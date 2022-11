Selena Gómez revela que intentó quitarse la vida





03/11/2022 - 17:50:06

Ya es una realidad. Este 4 de noviembre Selena Gomez estrenará en Apple TV + su documental en el que habla acerca de los problemas de salud que ha enfrentado a lo largo de su vida. A través de Selena Gomez: mi mente y yo, la cantante cuenta infinidad de cosas que hasta ahora eran desconocidas por sus fans y la opinión pública en general. En entrevista con Rolling Stone declaró que, incluso, pensó en quitarse la vida. Dijo que en 2018 le diagnosticaron psicosis y cuando logró superarla tuvo que lidiar con la bipolaridad. Mencionó que a los 20 años se internó en centros de rehabilitación como medida única para lograr salir adelante. “Voy a ser muy abierta con todos sobre esto: he estado en cuatro centros de tratamiento. Creo que cuando comencé a cumplir los 20 años fue cuando comenzó a oscurecerse mucho, cuando comencé a sentir que no tenía el control de lo que sentía, ya fuera realmente bueno o realmente malo”, explicó al medio. Precisó que una de las crisis por las que atravesó fue cuando tenía 25 años. Cuando era niña pensaba que a esa edad se casaría, pero ya en la realidad comprobó que estaba lejos de conseguirlo. “Crecí pensando que me casaría a los 25. Me destrozó que no estaba ni cerca de eso, no podría estar más lejos de eso. Fue tan estúpido, pero realmente pensé que mi mundo había terminado. Nunca encajé con un grupo genial de chicas que eran celebridades. Mi único amigo en la industria realmente es Taylor (Swift), así que recuerdo sentir que no pertenecía. Sentí la presencia de todos a mi alrededor viviendo vidas plenas. Tenía este puesto y estaba muy feliz, pero... ¿lo estaba? ¿Estas cosas materialistas me hacen feliz? Simplemente no me gustaba quién era, porque no sabía quién era”, comentó.



Selena Gomez se intoxicó con medicamentos Otra de las revelaciones que hizo Selena Gomez es que pensó en suicidarse al considerar que “este mundo sería mejor si no estuviera allí”. Para tratar de controlar los trastornos que padecía, la intérprete de Love You Like a Love Song comenzó a tomar medicamentos, pero en lugar de crearle un bien fue todo lo contrario. Lo cierto es que empezó a intoxicarse con ellos, pero cuando conoció a un psiquiatra, todo cambió. Le comentó que todas las medicinas que tomaba no las necesitaba y gracias a él, dejó de necesitarlas. “Él realmente me guió, pero tuve que desintoxicarme, esencialmente, de los medicamentos que estaba tomando. Tuve que aprender a recordar ciertas palabras. Olvidaría dónde estaba cuando hablábamos. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar y aprender a lidiar con eso porque no iba a desaparecer”, concluyó.